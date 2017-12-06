T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor 2 milyon TL bulamazsa 6 puanı silinecek

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan, cuma gününe kadar 2 milyon TL bulunamazsa 6 puanlarının silineceğini açıkladı

06 Aralık 2017 13:22

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor\'da Başkan Ahmet Doğan, cuma gününe kadar 2 milyon TL bulunamazsa 6 puanlarının silineceğini açıkladı.
Göreve geldiği 25 Mart 2017 tarihinden bu yana yabancı futbolculara olan borçların bir kısmının ödendiğini ancak halen kapatılamamış dosyalar olduğunu ifade eden Doğan, \"Eski oyuncular Rickets, Jebrin, Henrique, Nsaliwa, Dahmane ve Fernandes\'in geçmiş dönem borçları için yaklaşık 12 milyon TL civarında ödeme yapıldı. Pariente ve Daddy dosyaları ise taksitlendirildi. Ancak halen uzlaşı sağlayamadığımız başka yabancı futbolcular bulunmaktadır. Artık çözüm noktamız tıkanma aşamasına geldi. Eğer destek bulamazsak ve cuma gününe kadar ödeme yapamazsak 6 puanımız silinecek\" ifadelerine yer verdi.
Geçmiş dönem borçlarını temizlemek için çok büyük çabalar sarf ettiklerini belirten Doğan, kesinlikle kulübe destek olunması gerektiğini söyledi. Doğan, \"Bugüne kadar stadımızla tesislerimizin yenilenmesi için destekte bulunan aynı zamanda altyapımıza ve A takıma gıda ve nakit yardımı yapmış olan Buca Belediyesi\'nin desteklerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Hiçbir kamu kuruluşundan, maçlarımıza gelip sosyal medyada fotoğraf paylaşan siyasi oluşumdan, hiçbir şirketten ve işadamlarından destek görmedik. Değerli büyüklerimizden bu zorlu maratonda futbolcu beşiği olan Bucaspor\'a destek çıkmalarını bekliyoruz. Bucaspor\'un ayakta kalabilmesi ve Türk futboluna yeni isimler katması için her türlü işbirliğine varız. Henüz yaşamaya devam eden Bucaspor varken, kimse desteğini esirgemesin\" cümlelerini kullandı. 


 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA TFFLig Kırmızı GrupBucaspor Başkan Ahmet DoğanTLGöreveMartDoğanRickets Jebrin Henrique Nsaliwa DahmaneFernandesParienteDaddyAncakArtıkEğerGeçmişBuca BelediyesiHiçbirDeğerliBucaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24