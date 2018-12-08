Bucaspor - Turgutluspor: 0-3

Tuncel YILMAZ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Eren Yemişçioğlu (xx), Mehmet Kuru (xx), Melih Kurtuluş (xx)

BUCASPOR: Yunus (x) - Hakkıcan (xx), Doğan (xx), Sebahattin (x), Ömer (x) (Dk. 67 Enes x), Batuhan (xx), Saruhan (x), Özcan (x), Oğuz (x) (Dk. 77 Barış x), Cuma (xx), Çağlayan (x) (Dk. 46 Devrim x)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Furkan (xx), Emre Kars (xxx), Emre Avcı (xx), Fatih (xxx) (Dk. 82 Mustafa), Gökhan (xxx), Güner (xxx), Zihni (xx), Necmi (xx) (Dk. 88 Mehmet), Yusuf (xxx) (Dk. 90 Çağrı), Melih (xxx)

GOLLER: Dk. 31 Yusuf, Dk. 49 Güner, Dk. 69 Fatih (Turgutluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Özcan (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Emre Avcı, Gökhan (Turgutluspor), Batuhan, Barış (Bucaspor)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, Ege dersbisinde zirve hesapları yapan Turgutluspor\'a farklı yenilerek umut tüketti: 0-3. Turgutluspor 31. dakikada Yusuf\'la perdeyi açarken, 49. dakikada Güner skoru 2-0\'a getirdi. Bucaspor\'da Özcan 59. dakikada direkt kırmızı kart görüp takımını 1 kişi eksik bıraktı. Oyunun kontrolünü eline alan Kasaba 69\'da Fatih\'le bir gol daha buldu. Geçen hafta Payasspor\'a evinde yenilen Turgutluspor bu sonuçla puanını 26\'ya çıkarıp üst sıralardaki yerini korudu. Bucaspor ise 14 puanda kalarak düşme potasından çıkamadı.

12. dakikada soldan Oğuz\'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Saruhan şutunu çekti. Turgutluspor kalecisi Cihan meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada konuk takım öne geçti. Melih\'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Yusuf plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

43. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Oğuz yerden ortaladı, Çağlayan\'dan önce kaleci Cihan topa hakim oldu.

49. dakikada Turgutluspor golleri ikiledi. Bucaspor savunmasının ofsayt gerekçesiyle durakladığı anda kaleci Yunus\'la karşı karşıya kalan Güner yerden bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2

53. dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayı üzerinden şutunu çeken Saruhan pozisyondan sonuç alamadı.

59. dakikada Bucaspor 10 kişi kaldı.Zihni\'ye sert müdahalede bulunan Özcan direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

69. dakikada Turgutluspor çok rahatladı. Hızlı gelişen atakta topla buluşan Fatih bekletmeden vurdu: 0-3.

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