Bucaspor - Sivas Belediyespor: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Caner Eroğlu (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (x)- Sancar (xx), Emre Özkan (x) (Dk. 32 Veli x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx), Onur Alkan (x), Saruhan (x), İbrahim (xx), Burak (x) (Dk. 76 Hasan x), Alpay (x) (Dk. 69 Emin), İlyas (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xxx)- Melih (xxx), Uğur (xx), Feyyaz (xxx) (Dk. 80 Ali x), Ozan (xx), Ahmet (xx) (Dk. 65 Samet xx), Hüseyin (xxx), Eren (xx), Tunay (xxx), Seyid (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 72 Hakan x)

GOL: Dk. 62 Seyid (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak, İlyas, Veli, Mert (yedek kulübesinde) (Bucaspor), Ahmet, Uğur, Tunay, Samet (Sivas Belediyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta İnegölspor\'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bucaspor, konuk ettiği Sivas Belediyespor\'a da aynı skorla boyun eğdi: 0-1.

TFF Lisans Kurulu tarafından mali kriterleri yerine getirmediği için 3 puanı silinen ve 5 puana düşen sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte küme düşme hattına bir adım daha yaklaştı.

11. dakikada Burak\'ın ara pasında İlyas sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli golcünün sert şutunu Serkan güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Bucasporlu Emre Özkan sakatlandı. Sivas Belediyesporlu Uğur röveşataya kalkmak isterken, Emre\'nin yüzüne sert darbe vurdu. Sol kaşı açılan Emre Özkan apar topar hastaneye kaldırıldı. Emre\'nin kaşına 5 dikiş atıldığı, oyuncunun ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı bildirildi.

41. dakikada hızlı gelişen Bucaspor atağında İbrahim\'in sert şutunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

54. dakikada Saruhan\'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan topu güçlükle çeldi.

62. dakikada Sivas Belediyespor golü buldu. Ceza saha içinde topla buluşan Seyid yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

78. dakikada yaklaşık 30 metreden şutunu çeken Veli\'nin topu üstten oyun alanını terk etti.