Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Mehmet Kısal (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)

BUCASPOR: Mert (xxx), Ömer (xx), Veli (xxx), Emre Özkan (xx), Abdullah (xxx), Enes (xx) (Dk. 62 Alpay xx), Uğurcan (xx) (Dk. 66 Onur xx), Emre Toraman (xxx), Atakan (xx), Saruhan (xxx), İlyas (xx) (Dk. 79 İbrahim xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x), Rıdvan (xx), Dyakov (xx), Elderson (x), Hakan (xx), Muhammet Demir (xx), Rybalka (xx), Muhammed Furkan (x) (Dk. 62 Ndinga x), Cyriac (x), Cem (x) (Dk. 54 Mert Hakan x), Ergin (x) (Dk. 54 Emre x)

GOL: Dk. 3 Abdullah (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Demir, Tolgahan (Bucaspor) - Elderson (Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Bucaspor büyük bir sürprize imza attı. 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden sarı-lacivertliler 5\'inci tur ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor\'u evinde 1-0 mağlup ederek kupada yoluna devam etti. Bucaspor\'u son 16\'ya götüren gol 3\'üncü dakikada Abdullah\'tan geldi.

3\'üncü dakikada Bucaspor öne geçti. Emre Özkan\'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Abdullah\'ın orta şut karışımı vuruşunda top yan direğin yakınından ağlarla buluştu: 1-0.

21\'inci dakikada İlyas\'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Saruhan sert vurdu, Rıdvan son anda araya girip topu kornere çeldi.

43\'üncü dakikada Muhammet Demir ceza sahası dışından sert vurdu, top üst direğin dibinden oyun alanını terk etti.

47\'nci dakikada Muhammet Demir\'in Bucaspor ceza sahası içinden çektiği şutta top yan direkte patladı.

57\'nci dakikada orta sahadan aldığı topla Sivasspor yarı sahasına kadar ilerleyen Saruhan\'ın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

68\'inci dakikada kullanılan köye atışında Cyriac kale dibinde topa dokundu, kaleci Mert meşin yuvarlağı zor da olsa kornere çeldi.

83\'üncü dakikada hızlı gelişen Bucaspor atağında Alpay\'ın pasında topla buluşan Onur kaleci Ali\'nin önde olduğunu görüp yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Ancak Ali hızlı bir şekilde kalesine dönüp topu kontrol etti.

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