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Spor

Bucaspor - Amed Sportif: 1-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Mehmet Vargün (xx), Mustafa Çalışkan (xx) BUCASPOR: Hüseyin (xx) - Sancar (x) (Dk

31 Mart 2018 20:05

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Mehmet Vargün (xx), Mustafa Çalışkan (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xx) - Sancar (x) (Dk. 46 Cuma xx), Murat (xxx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (xxx), Ömer (x) (Dk. 76 Deniz x), Onur (xx), Oğuz (xx) (Dk. 80 Devrim), İbrahim (xx), Saruhan (xxx), İlyas (xx)
AMED SPORTİF: Zülküf (xx) - Fatih (xx), İbrahim (xx), Ercan (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 57 Sercan x), Burak (xx) (Dk. 77 Ömer x), Mansur (xxx), Cumhur (xx), Okan (xxx), Muhammet (xx) (Dk. 72 Ferhat x), Timur (xxx)
GOLLER: Dk. 90+2 Saruhan (Bucaspor) - Dk. 24 Timur (Amed Sportif)
SARI KARTLAR: Ömer, Sancar, Uğurcan (Bucaspor) - Cumhur, Oğuz, Okan (Amed Sportif)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bucaspor, konuk ettiği Amed Sportif\'le son dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Maçın 24\'üncü dakikasında Timur, Amed Sportif\'i öne geçirirken, dakikalar 90+2\'yi gösterdiğinde sahneye çıkan genç Saruhan attığı golle takımını ipten aldı. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 28\'e, Diyarbakır temsilcisi ise 31\'e yükseltti. Amed Sportif taraftarı güvenlik gerekçesiyle maçı izleyemedi. 90 dakika bitiminde Bucasporlu futbolcular ve taraftarlarla Amedli oyuncular arasında kısa süreli gerilim yaşansa da olaylar büyümedi. 

8\'inci dakikada seri çalımlarla Amed Sportif ceza sahasına sokulan Saruhan\'ın şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
24\'üncü dakikada konuk Amed Sportif öne geçti. Bucaspor defansının arkasına sarkan Timur müsait durumda topu filelere gönderdi: 0-1.
42\'nci dakikada soldan Emre Özkan ortaladı, savunmada seken topa ceza yayı üzerinden Saruhan vurdu. Ancak meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.
58\'inci dakikada Onur\'un kullandığı serbest vuruşta Uğurcan savunmanın arasında kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.
63\'üncü dakikada Ömer\'in kafa vuruşunda Amed Sportif kaptanı Mansur topu son anda çizgiden çıkardı.
71\'inci dakikada Ömer\'den topu kapan Timur, Bucaspor kalecisi Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Timur\'un vuruşunda Hüseyin topu ayaklarıyla çelip mutlak golü önledi.
90+2\'nci dakikada Bucaspor beraberliği sağladı. Emre Özkan\'ın şutunda kaleci Zülküf\'ten dönen topu Saruhan tamamladı: 1-1.

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