Buca'da hayvanlara eziyete karşı önlem

İZMİR, (DHA)- BUCA Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği\'nde düzenlemeye giderek hayvanların korunmasına yönelik düzenleme yaptı. İlçede, hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakmak ve hayvan ölülerinin izinsiz gömülmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar 261 TL para cezasına çarptırılacak.

Buca Belediyesi, Türkiye çapında ardı ardına yaşanan, ülkeyi yasa ve üzüntüye boğan şiddet olaylarına dur demek için yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi. Geçen aylarda DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesine; taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamele gibi suçlarına karşı iş akdini fesih maddesi koyan Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği\'nde düzenlemeye giderek, hayvanların korunmasına yönelik bir adım daha attı.

BAKIM İHMALİ DE YASAK

Eylül ayı meclis toplantısında Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği\'nin Sağlık ve Esenlikle ilgili Emir ve Yasaklar bölümünde düzenleme kararı alan Buca Belediyesi, Yönetmeliğin \'Şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek yasaktır\' maddesine ilave olarak, \'Hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, hayvanları aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmak ve hayvanlara fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet uygulamak yasaktır\" cümlesi ekledi.

HAYVAN ÖLÜLERİ İZİNSİZ GÖMÜLEMEYECEK

Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Yönetmenliği\'nin 9. Maddesinde de düzenlemeye giderek, \'Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz veya izinsiz gömülemez\' ibarelerini ekledi.

261 TL CEZA

Alınan kararla sahipli veya sahipsiz tüm hayvanlara Yönetmelik çerçevesini aşan muamelede bulunanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 32/1 maddesi gereğince \'emre aykırı davranışta bulunmak\'tan yasal işlem yapılarak, 261 TL para cezası kesilecek.



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