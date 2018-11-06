Buca'da 14 bin 150 sokak hayvanı tedavi edildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi\'nde üç yılda 14 bin 150 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi, 2960\'ı sahiplendirildi. Aynı anda 60 köpek, 135 kediye tedavi hizmeti verebilen merkez, Özgür Hayvan Parkı, pet kafe ve marketiyle hayva dostlarına hizmet veriyor.

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tınaztepe Mevkisi\'nde konumlanan operasyon odaları, laboratuvar, hemogram cihazı, kan biyokimya cihazı, röntgen, CR Röntgen, elektro koter, ambulans, yoğun bakım kafesi, engelli kedilerin bakımının yapıldığı engelli kedi evi ile sokak hayvanlarına modern koşullarda sağlık hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi bulunuyor. Ek rehabilitasyon ünitesi ile aynı anda 60 köpek 135 kedinin tedavisi yapılabiliyor. Merkezde üç yılda 14 bin 150 sokak hayvana bakıldı, 5 bin 122 kısırlaştırma, 6 bin 156’da aşılama işlemi gerçekleştirdi. Sokaklarda yaşayan can dostları için sahiplendirme çalışmaları da yapan Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi 2 bin 960 sahiplendirme gerçekleştirildi.

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