Buca'da kadın cinayeti: Ayrıldığı erkek tarafından vuruldu

İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde, bir kadın ayrıldığı erkek tarafından tabanca ile vuruldu.

İddiaya göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan S.B. adlı kadının yolunu kesen A.B. adlı erkek, kadını sokakta tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken A.B’nin kaçtığı öğrenildi.

Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan S.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan A.B'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.