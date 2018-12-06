Buca Belediyesi Spor Tesisleri hizmete girdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

BUCA Belediyesi tarafından 11 ay önce temeli atılan Buca Belediyesi Spor Tesisleri görkemli bir törenle hizmete girdi. Yenigün Mahallesi\'nde bulunan tesisin açılışında eski yıldız futbolcular Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Emre Aşık, Semih Şentürk, Ömer Erdoğan, Mert Korkmaz, Mehmet Yılmaz, Hasan Kabze, Volkan Arslan, Serdar Kulbilge ve Faruk Atalay\'dan oluşan Ünlüler Takımı ile eski Bucasporlu Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Hayrettin Demirbaş, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Cem Kargın, Aytekin Sümbül, Onur Yeniyurt, Yasin Avcı ile Ahmet Solakel\'den kurulu Efsaneler Takımı gösteri maçı yaptı.

Açılışta konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İzmir\'e çok önemli bir tesis kazandırdıklarını söyledi. Çocukların sporla tanışacağını belirten Piriştina, \"Kurduğumuz tesislerde 48 bin 700 çocuğumuz spor yapacak. Bu çok anlamlı. Yarım milyon nüfuslu olduğumuzu düşünürsek yüzde 10 çocuğumuz spor yapma imkanı bulacak. Buranın temelini yağmurlu bir günde atmıştık, şimdi buz gibi havada açılışını yapıyoruz. Emek veren kurumumuzdaki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

Fenerbahçe ve milli takımın unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, tesisleri çok beğendiğini söyledi. Gençlere yatırım yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Şanlı, \"Çocuklarımız için müthiş bir yatırım olmuş. Umuyorum buradan nice sporcular çıkar\" dedi.

Galatasaray\'ın eski yıldızları Ümit Karan ve Volkan Arslan da tesis yatırımlarının sürmesi gerektiğini dile getirdi. Ümit Karan, \"Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her şey gençlerimiz için\" ifadelerini kullanırken, Volkan da, \"Gençler için her şeye değer, tesislerin sürekli artmasını diliyoruz\" diye konuştu. Beşiktaş\'ın eski yıldızı Ahmet Dursun kendi futbolculuk dönemlerinde böyle tesislerin olmadığını vurgu yaptı. Gösteri maçını Ünlüler Takımı 4-2 kazandı. Ünlüler\'in gollerini Semih (2), Ümit Karan ve Mehmet Yılmaz atarken, Efsaneler Takımı\'nda Sertan ve Cem ağları havalandırdı. Levent Piriştina, tesisleri kullanacak 19 amatör spor kulübü temsilcilerine anahtar teslim etti. Capoeira Dans Grubu da yaptığı gösterilerle tribünleri dolduran seyircileri coşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Buca Belediyesi Spor Tesisleri\'nin açılış töreni

- Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın açıklamaları

- Tuncay Şanlı\'nın değerlendirmeleri

- Ümit Karan\'ın açıklamaları

- Ahmet Dursun\'un açıklamaları

- Volkan Arslan\'ın değerlendirmeleri

- Gösteri maçından detaylar

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)