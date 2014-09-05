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Politika

'Bu zihniyetle devam edilirse halkla güven bağı kurmamızı engeller'

CHP'de muhalif kanadın etkili isimlerinden Emine Ülker Tarhan, kurultay sonrası yaptığı değerlendirmede, 2015'te yeni bir kurultaya gidilebileceğinin sinyalini verdi

05 Eylül 2014 22:27

CHP'de parti içi muhalifetin isimlerden birisi olan Emine Ülker Tarhan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kayıplara neden olduğunu belirtti. Tarhan, durumun böyle devam etmesi halinde 2015 seçimlerinden sonraki dönemde yeni bir kurultay olabileceği sinyalini verdi.

Tarhan'ın bugünkü CHP kurultayında T24'e yaptığı değerlendirmede, gelecek aylarda partide tartışmaların bitmeyeceğinin mesajını verdi.

“Ben kişiler üzerinden değil koltuk üzerinden tamamiyle ilke ve değerler üzerinden CHP’nin programı ve tüzüğü üzerinden partimizin bir ideolojik travma yaşadığı düşüncesindeydim. Ben Sayın Genel Başkan ve ekibi tarafından kayıplara yol açan tercihlerinin ve 2015 seçimleri ki Türkiye’nin geleceği açısından çok önemlidir bunu tartışarak çözüm bulunması gerektiğini söylemiştim. Bu başka kurultayın habercisi olur mu bunu bekleyip göreceğiz. Kurultay ve parti içi muhalefet kötü bir şey değil. Biz biat insanları değil. Bir yanlış varsa bunu tartışacağız, konuşacağız. Ben bunun sandığa yansımamasından, umut vermemesinden endişe ediyorum.” şeklinde ifade etti.

 

Tarhan: Parti içinde adayların konuşulması ve ideolojik bir yol haritası çizilmeliydi. Bunu görmüyorum maalesef

 

“Peki CHP Kılıçdaroğlu liderliğinde 2015 seçime giderse sonuç ne olur?” sorumuz üzerine Tarhan şöyle konuştu; “İsim değil ama bu zihniyet ile devam edilirse sağdan birkaç kişiyi alıp oturtalım. Bu sağ ilüzyon yaratır. Soldan da birkaç kişiyi alıp oturtalım, konuşturalım bu da sol ilüzyon yaratır. Ama halkla gerçek bir güven bağı kurmanızı engeller. Bu söyleminize de yansır ve samimiyet kaybına neden olur. Oysa siyaset insana dokunarak yapılır. Çünkü siz inandığınız şeye başkasını inandırırsınız. Bunun konuşulması ve ideolojik bir yol haritası çizilmeliydi. Bunu görmüyorum maalesef” 

 

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