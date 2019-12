Bu yöntemler şeytanın aklına gelmez

Başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede teknolojik altyapısını sürekli geliştiren ve yeni cihazları bünyesine katan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarla kaçakçıları yakalıyor.



Kaçakçılar da alınan önlemler ve kontroller nedeniyle akıl almaz yöntemlere başvuruyorlar. Neredeyse her türlü eşyayı zula olarak kullanan kaçakçıların yöntemleri, sınır kapıları ve limanlarda Gümrük Muhafaza ekiplerinin gözünden kaçmıyor.



İşte kaçakçıların kullandığı akla hayâle gelmez yöntemler



Kaçakçılar, özellikle sınır bölgelerine yakın olan yerlerde, kaçak geçirmeye çalıştıkları malları kendi sırtlarına yaptırdıkları özel çantalar veya eşek, at gibi hayvanların üzerlerine yerleştirdikleri özel yapılmış torbalar ile taşıyarak sınırdan geçmeye çalışıyor.



Kamyon, TIR veya binek tipi araçların standartları bozularak, dışarıdan görülmeyecek boyutta yapılan eklentilerle kaçak eşya, mal veya uyuşturucu taşınıyor. “Zula” diye tabir edilen bu eklentiler, hemen her türlü eşyanın yanı sıra araçların modeline göre fark edilemeyecek boyutta yapılıyor.



Zulalar genellikle, araçların yakıt depolarına, motor aksamına, farların ve lastiklerin içine, aracın göğüs kısmına ve kamyon, TIR gibi araçların kasalarının alt kısmına yapılıyor.



Teknolojinin tüm imkânları kullanılıyor



Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız, kaçakçıların yeni yöntemler geliştirme konusunda oldukça uzman sayılabileceklerini söyledi.



Gümrük çalışanları olarak her zaman kaçakçılardan bir adım önde olmaları gerektiğini vurgulayan Zararsız, bu kapsamda teknolojinin tüm imkanlarını kaçakçılıkla mücadelede kullandıklarını kaydetti.



Kaçakçılıkta kullanılan zulaların önünü almanın çok zor olduğunu belirten Zararsız, bu durumun mücadele azimlerini etkilemediğini aksine arttırdığını ifade etti.



Zararsız, “Konuya (Ben bu işlerle mücadele için görevlendirilmiş kişiysem, benim de hayal dünyam onlardan daha ileri düzeye gelebilmeli ve onların hayal edebileceği şeyleri, ben de hayal edip buna göre de tedbirler geliştirmeliyim) düşüncesiyle yaklaşmamız gerekiyor” dedi.



Emin Zararsız, kaçakçılıkla mücadelede istihbarat çalışmalarının önemine de işaret etti.



Zula yöntemleri



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç da zula yöntemlerinin, taşınan eşyaya, kaçakçılığın yapıldığı ülkeye, güzergah ve ülkelerin cezai yaptırımlarına göre çeşitlilik gösterdiğini söyledi.



Örneğin idam cezası uygulanan ülkelerde sentetik uyuşturucu kaçakçılığının yüksek düzeyde teknoloji kullanılarak yapıldığını belirten Akkoç, bazı ülkelerde ise posta ile gönderilen eşyalar içinde uyuşturucu saklanabildiğini kaydetti.



“Posta ve kargo yoluyla kaçakçılık'



Son bir kaç yıl içinde Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda oldukça ilginç kaçakçılık yöntemlerinin ortaya çıkarıldığını anlatan Akkoç, şu bilgileri verdi:

“Ekiplerimiz tabut içinde, ayakkabı tabanında, kalorifer peteğinde, konserve kutusunda, bibloların içinde, ampul içlerinde, içi özel olarak kesilip zula haline getirilmiş kitaplarda uyuşturucu ele geçirdiler. Ayrıca, araçların dingilleri arasına, arka tampon çamurluk içine, şaseye, zeytinyağı kutuları içine, yasal yüklerin arasına, kasaya yapılan zulalara, araçların direksiyon simitlerine kadar birçok yerde uyuşturucu zulaları oluşturan kaçakçılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.”



Son dönemlerde posta ve kargolar kullanılarak da kaçakçılık yapılmaya çalışıldığını ifade eden Akkoç, “Yöntemler ne olursa olsun kaçakçılıkla etkin mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.



İlginç zulalar



Akkoç, değişik yöntemlerle uyuşturucu kaçakçılığına örnekler de verdi. Buna göre, Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ın X-Ray taramasında, 29 tabutun içine gizlenmiş toplam 220 kilogram eroin ele geçirildi.



İstanbul'da Halkalı Gümrüğündeki bir TIR'ın içinde bulunan piknik tüpünden 2,5 kilogram eroin çıktı.

İstanbul'da operasyon düzenlenen bir evde 2 adet ampulün içinde esrar bulundu.



Atatürk Havalimanında yakalanan Bulgaristan uyruklu bir kadının cinsel organında, paketler halinde 526 gram eroin ele geçirildi.



Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir şirkete ait otobüste, kalorifer petekleri içine gizlenmiş 229 paket halinde 67 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.



Yakalanan uyuşturucunun değeri 114 milyon YTL'ye ulaştı



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince bu yılın başından ağustos ayına kadar toplam 2 ton 576 kilo eroin, 52 kilo baz morfin, 240 kilo afyon sakızı, 4 kilo esrar, 18 bin 800 adet ecstacy, 5 kilo kokain, 26 adet captagon ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri ise 114 milyon YTL'ye ulaştı. İlk 8 ayda ele geçirilen ticari eşyanın maddi değeri ise 239,5 milyon YTL oldu.