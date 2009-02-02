Bu yılki grip virüsü ilaca dirençli çıktı

Amerikalı doktorlar bu yıl en sık görülen grip virüsünün piyasadaki ilaçlara karşı dirençli olduğu uyarısında bulunuyor. Doktorlar ilaca dirençli grip nedeniyle bu yıl hastanelere akın edenlerin sayısında artış görüldüğünü söylüyor.



Gribe yakalananların en çok kullandığı ilaçlardan biri, Tamiflu. Ancak Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Merkezi, Tamiflu’nun bu yıl görülen grip virüsüne karşı etkisiz olduğunu açıkladı. Tennessee’deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doktor William Schaffner şöyle konuşuyor: “Oldukça korkutucu bir durum. Sorun, Tamiflu’nun aşırı derecede kullanılmasından kaynaklanmıyor. Grip virüsünün başkalaşım geçirmesiyle ilaç, etkinliğini kaybetmeye başladı.”



Voice of America'da yayımlanan habere göre; uzmanlar Amerika’da kış mevsiminin en kötü günlerinin henüz yaşanmadığını hatırlatıyor ve tedavi yöntemlerinin işe yaramamasından korktuklarını söylüyor. Minnesota’daki Mayo Kliniği’nde uzman Greg Poland’a göre bu yıl hastaneye koşanların sayısı artacak. Hatta ölüm vakalarında da artış görülebilir. Doktor Poland, Tamiflu’ya alternatif olabilecek, en çok denenen ilacın Relenza olduğunu söylüyor. Solunum yoluyla alınan toz halindeki bu ilaç, bazı hastalara tavsiye edilmiyor. Poland şöyle konuşuyor: “Relenza’yı astım gibi kronik solunum rahatsızlığı olanlar, hamileler ve 7 yaşın altındaki çocukların kullanmaması gerekiyor.”



Uzmanlar, gribe karşı etkili tedavi bulunmadığını, en etkili korunma yönteminin grip aşısı yaptırmak ve elleri sık sık yıkamak olduğunu söylüyor.

