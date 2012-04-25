Bu yılki en yaşlı hacı adayı 100 yaşında, en küçüğü ise 14 aylık

Kutsal topraklara gitmek isteyenlerin sayısı her yıl artıyor. Bu yıl hac için başvuran vatandaşların sayısı 1 milyon 160 bine ulaştı. Hacı adayları arasında 100 yaşında üç vatandaş bulunurken, en küçük hacı adayları ise 14'er günlük üç bebek oldu.

Hac başvuruları, 12 Nisan'da sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl hac için başvuranların sayısı 1 milyon 160 bin 657’ye yükseldi. İslâm’ın beş şartından biri olan hac yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşların sayısı 291 bin 724 olurken, kayıt yenileyen vatandaşların sayısı ise 868 bin 933 olarak gerçekleşti.

En yaşlı hacı adayı 100 yaşında; en küçük hacı adayı 14 günlük

İstatistikler, 2012 yılı hac müracaatları ile ilgili ilginç bilgiler de içeriyor. Kutsal topraklara gitmek için Bingöl, İstanbul ve Konya’dan müracaat eden 100 yaşındaki üç vatandaş, en yaşlı hacı adayları olurken; en küçük hacı adayları da henüz 14’er günlük olan ve ebeveynleri tarafından Amasya, Ankara ve Kütahya’dan müracaat edilen üç bebek oldu.

Başvurularda dikkat çeken diğer bir nokta da, kadın hacı adaylarının sayısının fazlalığı oldu. İstatistiklere göre, kadın hacı adaylarının sayısı 624 bin 601’e ulaşırken, erkeklerin sayısı ise 536 bin 56 olarak gerçekleşti.



En fazla başvuru İstanbul’dan



Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, en fazla başvuru İstanbul’dan yapıldı. Başvuru sıralamasında İstanbul 186 bin 930 kişi ile birinci sırada yer alırken, Ankara, 83 bin 771 kişi ile ikinci; Bursa, 48 bin 187 kişi ile üçüncü; Konya, 51 bin 531 kişi ile dördüncü; Şanlıurfa, 26 bin 179 kişi ile beşinci ve Antalya 23 bin 728 kişi ile altıncı sırada yer aldı.

İstatistiklerde, başvuruların konaklama türüne göre dağılımları da yer alıyor. Buna göre, 964 bin 290 hacı adayı “Normal” konaklama türünü seçerken 161 bin 887 aday “Müstakil”, 34 bin 480 aday ise “Otel” konaklama türünü tercih etti.



