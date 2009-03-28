Bu yıldızı tanıdınız mı?

Black Eyed Peas grubunun solisti Fergie kısa bir süre önce yıllardır açık renk olan saçlarını koyulaştırıp herkesi şaşırtmıştı...



Hürriyet'in haberine göre, Black Eyed Peas grubunun solisti Fergie, kısa bir süre önce yıllardır açık renk olan saçlarını koyulaştırıp herkesi şaşırtmıştı. Hayranları onun sarışın mı yoksa esmer haliyle mi daha güzel göründüğünü tartışırken güzel şarkıcıyla ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Henüz 34 yaşında olan Fergie'nin başının üst kısmındaki saçları neredeyse tamamen dökülmüştü.

