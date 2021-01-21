Bu yıl yapımı devam eden cezaevlerine 2.2 milyar lira harcanacak

Hükûmet 2018 seçimleri öncesinde söz verdiği halde 3600 ek gösterge konusunda adım atmazken, AKP'nin ağırlık verdiği yatırımlar arasında yer alan cezaevi inşaatları bu yıl da tam gaz devam edecek. Ülke genelindeki 42 farklı ilde yapımı devam eden cezaevlerine 2020 yılı sonu itibarıyla 4 milyar 449 milyon lira para aktarıldı. Hükûmet, bu cezaevlerinin inşaatlarını hızlandırmak, bir bölümünü de tamamlamak amacıyla bu yıl sonuna kadar devlet bütçesinden 2 milyar 246 milyon lira ödenek aktaracak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imalı habere göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı yatırım programına göre, Adalet Bakanlığı'nın toplam 40 ilde devam eden cezaevi inşaatlarına bu yıl Muğla ve Tokat cezaevleri de eklenecek. Muğla ve Tokat'a yapılacak iki ayrı cezaevi toplamda 124 bin 617 metrekare kapalı alana kurulacak ve 2024 yılında tamamlanacak. 442 milyon liraya mal olacağı hesaplanan iki cezaevinin inşasında bu yıl kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı'na 45 milyon lira yeni ödenek tahsis edildi.

Hükûmet geçen yıl af düzenlemesi çıkmadan önce 6 ilde toplam 531 bin 372 metrekare alanı kapsayacak büyüklükte 6 yeni cezaevi yapma kararı almıştı. Ancak affın çıkmasıyla birlikte bu cezaevlerinin inşaatlarına 2020 yılında hiçbir ödenek gönderilmedi. Toplamda 1 milyar 667 milyon liraya mal olması beklenen 6 cezaevi için bu yıl ise 219 milyon lira para harcanması yönünde karar alındı.

11.1 milyarlık cezaevi

Yatırım programına göre, yapımı devam eden cezaevi inşaatlarının kapalı alan büyüklüğü 5.3 milyon metrekareyi aştı. Bu cezaevi inşaatlarının toplam maliyetinin 2021 yılı itibarıyla 11 milyar 104 milyon lira olduğu hesaplandı.