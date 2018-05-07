“Bu yıl Ramazan etkinliklerine Kadıköy damga vuracak"

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, bu yıl Ramazan etkinliklerine Kadıköy’ün damga vuracağını belirterek, “Caddebostan sahilinde bir ay boyunca sadece iftar vermekle kalmayacağız, düzenleyeceğimiz etkinliklerle Ramazan’ın manevi havasını Kadıköy’de hissettireceğiz” dedi.

Ramazan ayına artık sayılı günler kala herkesi tatlı bir telaş sardı. Pek çok ilçede Ramazan ayında verilecek iftarlar için hazırlıklar sürerken bu yıl Ramazan, Kadıköy’de daha bir coşkulu geçecek. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Kadıköy Benim Platformu’nun organize ettiği Ramazan hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

CADDEBOSTAN SAHİLİNDE İFTAR SOFRASI KURULACAK

Kadıköy Benim Platformu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Caddebostan sahili etkinlik alanında kurulacak olan iftar sofrasında vatandaşları ağırlayacak. Aynı sofrada iftar açmanın manevi huzurunu yaşayacak olan Kadıköylüleri, her güne ayrı planlanan birbirinden güzel Ramazan etkinlikleri de bekliyor olacak. Hazırlıklar hakkında bilgi veren Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, bu yıl Ramazan etkinliği denildiğinde akıllara Kadıköy’ün geleceğini söyleyerek şöyle konuştu:

HER GÜNE AYRI BİR ETKİNLİK YAPILACAK

“Kadıköy Benim Platformu olarak Ramazan’ın manevi havasını birlik ve beraberlik içinde yaşamak isteyen her vatandaşımızı bir ay boyunca Caddebostan Sahili’nde kurulacak olan iftar soframıza davet ediyoruz. Vatandaşlarımız sadece aynı sofrada ekmeği suyu paylaşmayacaklar onlar için hazırladığımız etkinlikler ile komşularıyla birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşayacaklar. Her gün ayrı bir tanınmış hocamızın okuyacağı Kuran-ı Kerim ile iftarlarını açacak olan vatandaşlarımız için hazırladığımız etkinliklerden birkaçını saymak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Ayasofya İlahi Grubu’nun ilahi konseri, sanatçı Hüseyin Goncagül’ün yapacağı orta oyunu gösterisi, ünlü şarkıcı Orhan Ölmez konseri, tanınmış sunucular Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan’ın (Ayhan Güngör) hazırlayıp sunduğu “Bi Dolu Medya” gösterisi, Bir Memleket Hikayesi gösterisi ve “Radyocular Gecesi” etkinliklerden sadece bazıları..Adını sayamadığım daha bir çok etkinliğimiz vatandaşlarımızı bekliyor olacak.”

HAYIRSEVERLERİN DESTEKLERİ BEKLENİYOR

Özbek, vatandaşlara verilen iftar yemeklerinin hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlandığını belirterek, “Bu kardeşlik sofrasında benim de payım olsun diyen herkesi desteğe çağırıyoruz. Kadıköy ülkemizin en kozmopolit yerlerinin başında geliyor. Biz hangi görüşten hangi inançtan olduğunu bakmaksızın her kardeşimizi Ramazan boyunca ekmeğimizi paylaşmak için Caddebostan sahilinde kuracağımız iftar soframıza ve etkinliklerimize bekliyoruz. Gelen herkesin başımızın üstünde yeri var” dedi.

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