Bu yıl Oscar töreni üç yılın ardından ilk kez yeniden sunucuyla yapılacak

Mart ayında düzenlenecek olan 2022 Oscar Ödülleri töreni yeniden sunucuyla yapılacak.

27 Mart’ta Amerikan ABC kanalından canlı yayınlanacak 2022 Oscar Ödülleri’nin sunuculu bir törenle sahiplerine verileceğini, Hulu Originals & ABC Entertainment yöneticisi Craig Erwich duyurdu.

NTV'nin The Hollywood Reporter kaynaklı haberine göre Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sunucu olarak Tom Holland’ın ismi üzerinde duruyor. Örümcek Adam filminin yıldızı, bu görevle ilgilendiğini aralık ayında verdiği bir röportajda açıklamıştı. Holland, “Eğer benden bu görevi yapmamı isterlerse çok eğlenceli olacaktır” demişti.

Oscar Ödülleri’nin son sunucusu Jimmy Kimmel oldu. Kimmel, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez töreni sunmuştu. Kimmel, Oscar törenine yaptığı ev sahipliğine olumlu yorumlar almış, beğenilmişti.

2011’de James Franco ve Anne Hathaway, 2012’de Billy Crystal, 2013’te Seth MacFarlane, 2014’te Ellen DeGeneres, 2015’te Neil Patrick Harris ve 2016’da Chris Rock Oscar’a sunuculuk yapmıştı.

1998 yılında düzenlenen ve Billy Crystal’in sunuculuğunu üstlendiği 70. Oscar Ödülleri, tüm zamanların en yüksek reytingini alan Oscar töreni olmuştu.

27 Mart’ta Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak 2022 Oscar Ödülleri öncesinde adaylar 8 Şubat’ta açıklanacak.