Bu yıl kurbanlıklar yerli olacak

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, ülkeye dışardan hayvan alınmayacağını, bu yıl kurbanlık temini konusunda sıkıntı olmadığını vurguladı. Kurban pazarında zaten tercih edilmeyen angusların olmayacağını söyleyen Nazif Karabulut, kurban fiyatlarının da geçen yılla aynı olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye'de besiciliğin yoğun olduğu merkezlerde yetiştiriciler, kurbanlıklarını satmaya başladı.Saman fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık 5 kat artarak 50 kuruş seviyelerine yükseldiğini ifade eden Karabulut, buna rağmen; saman ithalatı kararı ve besiciliğe altyapı sağlayan süt sığırcılığındaki hızlı gelişmenin etkisiyle bu yıl kurbanlık fiyatlarında artış yaşanmayacağını dile getirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu yıl kurbanlık ithalatı yapmama kararı aldığını anımsatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Kesinlikle dışardan ülkemize kurbanlık hayvan girmeyecek. Bu yıl yerli kurbanlık temini konusunda hiçbir sıkıntı yok. Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl kurbanlık pazarlarında, zaten tercih de edilmeyen ithal anguslar olmayacak. Kurban fiyatlarının kilogram fiyatının 10-13 lira arasında değişeceğini, geçen yıl ile aynı olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımız bu bayram, alıştıkları damak tadında kurban eti yiyebilecek. Böylece hem besicimiz mağdur olmayacak, hayvancılığımız güçlenecek; hem de halkımız ağız tadıyla bir kurban bayramı geçirerek."

Karabulut, saman temini konusunda birlik olarak Ukrayna ile bağlantıya geçtiklerini, Türkiye'de bazı bölgelerdeki besicilerin de samanı Bulgaristan'dan ithal etmek için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

'Gönülleri rahat bir şekilde kurban kesecekler'

Konya Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Cengiz de geçtiğimiz yıllarda ithal edilen kurbanlıklar konusunda kamuoyunda olumsuz bir görüş ortaya çıktığını söyledi.

Bu nedenle geçen yıl Kurban Bayramı'nda pek çok kişinin angus cinsi kurbanlıkları tercih etmediğine dikkati çeken Cengiz, "Angus etinin tadının gerçekten kötü olup olmaması bir tarafa, bu yıl vatandaşlarımız, yerli cins sığırları ve bir şekilde yurt dışından ithal edilen ancak Türkiye'de beslenen çeşitli cinslerdeki hayvanları kurban edecek. Böylece gönülleri rahat bir şekilde kurban kesecek olan halkımız, kurban etini de içine sine sine yemiş olacak" diye konuştu.