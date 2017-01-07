Bu yıl kadın adaylar sadece 'Kara Harp'e başvurabilecek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek okullarında öğrenci alım şartları değişti. Buna göre kadın adaylar bu yıl sadece Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunabilecekler.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre ÖSYM’nin yayımladığı 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda Milli Savunma Üniversitesi’nin öğrenci alım şartları da yer aldı. Geçen yıl harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına kadın ve erkek adaylar başvurabiliyordu. Bu sene yapılan değişiklikle kadınlar sadece kara harp okuluna başvurabilecek.

Astsubay okulları da almayacak

Kılavuzda Kara Harp Okulu başlığı altında “Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır” ifadesine yer verildi. Deniz ve Hava Kuvvetlerinde ise “Deniz, Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alınacaktır” denildi. Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarına da kadın adaylar başvuramayacak. Geçen yıl meslek yüksekokullarının tamamında başvuru şartı “aday olmak isteyenler” şeklinde düzenlenirken bu yıl üç okulda da “Kara, Hava, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir” denildi.