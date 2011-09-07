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Kültür-Sanat

Bu yıl İstanbul Fashion Week'de neler var?

İstanbul Moda Haftası başladı. Hem moda severler hem de moda haftasında defilelerini...

07 Eylül 2011 03:00

T24 - İstanbul Moda Haftası başladı. Hem moda severler hem de moda haftasında defilelerini sergileyecek olan tasarımcılar heyecan içinde bugünü bekledi.

Bugün saat 16.00'da başlayacak olan organizasyon, 10 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Twist defilesiyle sona erecek. 



Bu yıl İFW'de tasarımcıların yanı sıra, markalar da koleksiyonlarını sergiliyor. 


Modanın kalbi 10 Eylül'e kadar Tepebaşı'nda atacak


İşte IFW programı:


7 EYLÜL ÇARŞAMBA

16:00 - Karma 1 (Jale Hürdoğan, Aslı Güler, İpek Arnas)
17:30 - Argande
19:00 - Atıl Kutoğlu
21:00 - Tween


8 EYLÜL PERŞEMBE

13:00 - Niyazi Erdoğan
14:30 - Simay Bülbül (Prezentasyon)
16:00 - Özlem Kaya
17:30 - Nejla Güvenç
19:00 - Stüdyo Kaprol
21:00 - Koton


9 EYLÜL CUMA

13:00 - Karma 2 (Şafak Tokur, Seda Zoroğlu, Çiğdem Akın)
14:30 - Özgür Masur
16:00 - Hatice Gökçe
17:30 - Lug von Siga (Gül Ağış) - Tarihi Galatasaray Hamami
19:00 - JEAN D'ART by Özlem Süer
20:30 - adL by Cengiz Abazoğlu
21:30 - Mehtap Elaidi


10 EYLÜL CUMARTESİ

13:00 - Deniz Kaprol
14:30 - Rana-Berna Canok
16:00 - Tuvana Büyükçınar
17:30 - Gamze Saraçoğlu
19:00 - Giovane Gentile
21:00 - Twist

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