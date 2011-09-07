Bu yıl İstanbul Fashion Week'de neler var?

T24

İşte IFW programı:



Bugün saat 16.00'da başlayacak olan organizasyon, 10 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Twist defilesiyle sona erecek.Bu yıl İFW'de tasarımcıların yanı sıra, markalar da koleksiyonlarını sergiliyor.Modanın kalbi 10 Eylül'e kadar Tepebaşı'nda atacak16:00 - Karma 1 (Jale Hürdoğan, Aslı Güler, İpek Arnas)17:30 - Argande19:00 - Atıl Kutoğlu21:00 - Tween13:00 - Niyazi Erdoğan14:30 - Simay Bülbül (Prezentasyon)16:00 - Özlem Kaya17:30 - Nejla Güvenç19:00 - Stüdyo Kaprol21:00 - Koton13:00 - Karma 2 (Şafak Tokur, Seda Zoroğlu, Çiğdem Akın)14:30 - Özgür Masur16:00 - Hatice Gökçe17:30 - Lug von Siga (Gül Ağış) - Tarihi Galatasaray Hamami19:00 - JEAN D'ART by Özlem Süer20:30 - adL by Cengiz Abazoğlu21:30 - Mehtap Elaidi13:00 - Deniz Kaprol14:30 - Rana-Berna Canok16:00 - Tuvana Büyükçınar17:30 - Gamze Saraçoğlu19:00 - Giovane Gentile21:00 - Twist