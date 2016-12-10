Bu yıl Facebook'ta en çok ne konuşuldu?

2016 yılının bitmesine sayılı günler kala Facebook ‘yılın en’leri listesini paylaştı. Listenin üst sıralarını Amerikan Başkanlık Seçimleri, Brezilya’daki politik çalkantılar, Filipinlerin ‘çılgın başkanı’ Duterte gibi isim ve olaylar karşımıza çıkıyor. Listeye bakılınca Facebook bu yıl biraz fazla siyaset konuşmuş gibi görünüyor.

2016 Yılına Genel Bir Bakış listesini hazırlarken bireysel kullanıcılar da unutulmamış. Facebook kullanıcıları buraya tıklayarak kendi 2016 Yılına Genel Bakış videolarını görebilir ve paylaşabilirler.

2016 yılında en çok konuşulan olaylar:

• ABD Başkanlık Seçimleri

• Brezilya’nın siyaseti

• Pokemon Go

• Black Lives Matter

• Rodrigo Duterte ve Flipinler Başkanlık Seçimleri

• Olimpiyatlar

• Brexit

• Super Bowl

• David Bowie

• Muhammed Ali