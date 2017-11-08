Bu yıl Akdeniz’de yaklaşık 3 bin göçmen öldü

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu yıl başka ülkelere geçen veya geçmek isterken yaklaşık 5 bin göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü göçmenlerin boğularak, açlık ve susuzluk çekerek ya da şiddete maruz kalarak hayatını kaybettiğini ifade etti. Örgütün verilerine göre sadece Akdeniz'de Avrupa’ya ulaşmaya çalışan toplam 2 bin 925 göçmen öldü. Cenevre'de göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası Göç Örgütü, özellikle bu yılın son dönemine doğru göçmenlerin durumunun son derece dramatik hale geldiğine dikkat çekti.

Sadece dört gün içinde denizde boğularak ölmekten kurtarılanların sayısının 2 bin 600 kadar olduğu, 34 kişinin ölü olarak denizden çıkarıldığı, 50 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Flavio Di Giacomo, kurtarma ekipleri açısından bu son haftanın en sert dönemlerden biri olduğunu söyledi.

"Nijeryalı kadınlar cinsel sömürü kurbanı"

Geçen yıl Kasım ayının başına kadar 3 bin 200 kadar göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetmişti. IOM verilerine göre bu yılın Kasım ayına kadar 154 bin göçmen bu tehlikeli yolculuğu göze alarak yola çıktı. Bu rakam geçen yıla kıyasla büyük bir azalmaya işaret ediyor. 2016'nın aynı döneminde Avrupa'ya toplam 337 bin göçmen gelmişti. Sığınmacıların büyük bir bölümü İtalya'yı tercih ederken, yaklaşık yüzde 25'lik bir bölüm de Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya geçiyor.

Göçmenlerin çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden yola çıkıyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün güncel araştırmalara dayandırdığı verilerine göre Nijerya'dan gelen kadın ve kızların yüzde 80'i insan tacirlerinin ve cinsel sömürünün kurbanı oluyor. Sığınmacıların geldiği diğer ülkeler arasında Bengladeş, Eritre, Mısır, Sudan, Fas, Suriye ve Libya da bulunuyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre 2016 yılında dünya çapında toplam 7 bin 930 göçmen ve sığınmacı hayatını kaybetti. Ancak IOM'a göre kayıtlara geçmeyen rakamlar çok daha yüksek düzeyde.

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dpa,epd, ÇA/BD