Bu yıl 4.kez düzenlenecek Artweeks@Akaretler başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Artweeks@Akaretler etkinliği başladı. 8 Kasım’a kadar devam edecek etkinlik farklı disiplinlerden sanat yapılarını bir araya getirdi. Etkinlik, Sıraevler’in 25,27,35,37,39 ve 55 numaralı binalarında özel sergileri konuk edecek.

Düzenlenen 4.edisyona; Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve X-ist galerileri katıldı.

Ara Güler Müzesi özel bir seçki ile 35 numaralı binada yer alıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği ise, "Pasajda Bir Yıl”, “Anadolu’dan İzlenimler” ve “Atölye Cer” projeleri ile etkinliğe dahil oldu.



