Bu yıl 22 milyon kadın işsiz kalacak

Uluslararası Çalışma Örgütü, süregiden ekonomik kriz yüzünden, bu yıl dünyada 22 milyon kadının daha işsiz kalacağını açıkladı.



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kadınların çalışma hayatında izlediği çizgiye ilişkin olarak yayımladığı yeni raporda artan işsizliğin öncelikle erkek çalışanları etkilemiş olmasına rağmen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınların da ekonomik gerilemeden kurtulamayacağını kaydetti.



Dünyanın yaşadığı ekonomik kriz, önce en varlıklı ülkelerin finans ve emlak sektörlerinde patlak vermişti. Bu sektörler, erkek çalışanların egemen olduğu alanlardı, dolayısıyla da, önce erkekler işleri kaybetti.



Ancak yeni ILO raporunu kaleme alan Jeff Johnson, işsizliğin, bu sektörlerin ötesine de yayılmakta olduğunu bildirdi.



Johnson, önce Kuzey Amerika'da görülmeye başlanan ekonomik yavaşlamanın, ilk aşamada finans, sigortacılık, emlâk, inşaat ve imalat sektörlerini etkilediğine ve bu alanlarda daha çok erkekler çalıştığı için, öncelikle erkeklerin işsiz kaldığına işaret etti.



Jeff Johnson, krizin kapsamı genişledikçe, ekonominin diğer sektörlerinin de etkilendiğini, birçok sanayileşmiş ülkede kadınları çalıştıran hizmet sektörüyle, toptan ve perakende satış sektörünün de, işsizlikten payını aldığını belirtti.



Tüketiciler arasında güven duygusunun azalmasıyla, geleneksel olarak kadınların çalıştığı garsonluk ve mağaza tezgahtarlığı gibi çalışma alanlarında da daralma görülüyor.



Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, kalkınmakta olan ülkelerde yaşayan ve boğaz tokluğuna, tarım alanında veya evlerde hizmetçi olarak çalışan kadınlar konusunda özellikle kaygı duyduğunu vurguladı.



Bu kesimlerde çalışan kadınlar, herhangi bir sosyal güvenceye sahip değiller ve bir ekonomik kriz döneminde yaşamları daha da zorlaşıyor.



ILO, bu yıl dünya çapında işsiz sayısının 51 milyon artacağını ve bunun 22 milyonunu kadınların oluşturacağını kaydetti.



ILO, hükümetleri, devreye sokacakları ekonomik canlandırma programlarıyla, eşit ücret ve sosyal güvenlik koşulları içeren yeni iş alanları yaratmaya çağırdı.

