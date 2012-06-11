Telesiyej (Taraf, 11 Haziran 2012)

Belli oldu; bu yazın terennümü ‘Aşk Gitti Bizden’ olacak!

Pop müzik nadirattan da olsa bazen maksadını aşıyor mu ne.. ortaya öyle bir parça çıkıyor ki, şaşırtıyor insanı; sanki ona başka bir müzik türü aşılanmış gibi geliyor insana.

Bu özel duruma yol açan şey bazen güfteden, bazen besteden, bazen şarkıcının ses renginden, bazen de yorumundan geçiyor.

Tabii sonuçta ortaya bir “toplam” çıkıyor ve bu da bir farklılık yaratıyor.

Tarkan’ın, Ozan Çolakoğlu’nun 01 albümünde yer alan Aşk Gitti Bizden şarkısı öyle bir şey işte.

Pop müziğin klasik hedef kitlesini aşmış bir şarkı sanki bu.

Böyle bir şarkı (yani kendi alanının sınırını aşmış bir şarkı da), daha bir derinlik kazanıyor, daha manalı olabiliyor.

Tarkan, yorumuyla (sesiyle) hiç bağırmadan, sesini yükseltmeden, adeta terennüm ederek; sesini, yorumunun gerisinde tutarak bir duygu üretebilmiş; aşkın, ayrılık acısının, hüznünün sesini bulmuş bu şarkıda.

Ayrılık’ın üzüntüsünü dansla, hareketle buluşturmak, ortaya değişik bir pop müzik vurgusu çıkarmış; adeta bir “zıtların birliği”.

Aşk Gitti Bizden adlı şarkıda her zamankinden farklı bir yorumu var Tarkan’ın, ona sordum, bana farklı geliyor, öyle mi gerçekten diye, Tarkanş “Evet, dinleyenler öyle diyorlar. Fark, Aşk Gitti Bizden’in, aslında bir dans parçası olmasına rağmen, aynı zamanda duygusal yapıda bir ayrılık şarkısı olmasından kaynaklanıyor sanıyorum; bu ilginç bir kontrast bana göre; bu yüzden de çok farklı okumalar denedim bu şarkı için; sonuçta albümde yer alan yorum bana daha yakın geldi,” dedi.

Aşk Gitti Bizden’in söz ve müziği Tarkan’a, düzenlemesi ise albümün sahibi Ozan Çolakoğlu’na ait.

Tarkan, Ozan’ın 01 albümü katılımı için de: “Ozan Çolakoğlu, uzun zamandır bu albümü yapmayı tasarlıyordu, hayata geçirmek için kolları sıvayınca, müzik alanında neredeyse 20 yıldır birlikte çalıştığımız yakın arkadaşımın albümü için ben de stüdyoya girdim. Kendi albümüm gibi, üç aydır stüdyodayım; gece gündüz çalıştı,” diyor.

Albümde yer alan sözleri Tarkan’a, müziği Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait Ben Yanmışım adlı şarkıyı da Ajda Pekkan söylüyor. Bu şarkının da yaz aylarının en çok dinlenen şarkıları arasında yer alacağı şimdiden belli.

Tarkan, Ozan Çolakoğlu’nun 01 albümünde Sezen Aksu’nun ünlü şarkısı Hadi Bakalım’ı da yorumlamış. Çok değişik, ilginç bir yorum bence. “Hadi Bakalım’ı çok severim”, diyor Tarkan, söylemek, “uzun zamandır hayalimdi”.

Şu anda sanal ortamda tıklanma rekorları kıran Aşk Gitti Bizden, bu duygusal ve hareketli yapısıyla her yaştan insanın pop müziğe yakınlık duymayanlar da dâhil ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Türkiye’de pop müzik her nedense özellikle yaz aylarında eller havaya çağını yaşarken ki bu şekilde kendi dejenerasyonuna yol açmıştır , farklı bir kulvarda yürüyen böyle şarkıların da var olabileceğinin bir kanıtı gibi Aşk Gitti Bizden.

Bir de Sezen’in ‘Gizli Aşk’ şarkısındaki yorumu var ki!

Ozan Çolakoğlu’nun 01 adlı albümünde yer alan bir şarkı var ki, doğum tarihi 1998.

Sezen Aksu, Meral Okay’la birlikte bir Yunan bestecinin müziğine söz yazmış o tarihte.

Sonra ne Sezen okumuş şarkıyı, ne de başka birine kısmet olmuş anlaşılan; Ozan Çolakoğlu’nun 01 projesi ortaya çıkınca da, bu şarkı aklına gelmiş Sezen’in. Ozan Çolakoğlu, düzenlemesini yapmış, Sezen stüdyoya girip okumuş Gizli Aşk’ı, Meral Okay’ın anısına diye bir not düşerek.

Ama ne okumak!

Türkiye’de pop müziğin yanından bile geçemeyeceği bir kültür sesi.. bir kültürel yorum; makam müziği gırtlağına hakimiyet kurarak, günümüz modern popüler müziği için bir ses yorumu farklılığı önerisi bence bu.. müthiş etkileyici.

İncelenmesi, araştırılması gereken gizli bir öneri var sanki yorumunda.

Gizli Aşk, tokat gibi çarpıyor insana.

“Alacası kanayan gurubun

Ak satende dinleniyor

Seviştikçe yârim demleniyor

Bir içim, bir deniz çekiliyor

Kalk kıymetlim dar vakit eriyor

Uyan ey sırrım uyan

Bu güneş bizi ele veriyor

Götür beni yalnıza bırak

Bırak gitsin gizli yârim

Bu dünya aşktan anlamıyor”

Sözler, müzik ve yorum öyle erimiş ki birbirinin içinde “bir” olmuş adeta.. şarkının Sezen hâli bu.

Gizli Aşk, Ozan Çolakoğlu’nun albümüne mana itibariyle önemli bir derinlik katmış bence.

Ve yarın satışa çıkacak olan 01, bu yaz mevsiminin albümü olacak, hiç şüphe yok.