Tatil dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Tatil.com misafirlerine sunduğu birçok farklı tur seçeneği ve sağladığı fırsatlar ile dikkat çekiyor.

Tatil.com’un tatilcilere sunduğu erken rezervasyon fırsatı sayesinde 2013 yaz sezonu çok daha keyifli ve ekonomik...

3 Aralık tarihinden itibaren başlayıp Haziran’ın ilk haftasına kadar devam edecek olan erken rezervasyon sayesinde Tatil.com üyeleri yüzde 50’ye varan indirimler ile tatil yapmanın keyfini doyasıya yaşayacaklar.

Tatil.com’un dileyen misafirlerine sunduğu erken rezervasyon sigortası ile de tatilciler risk almadan, rahatlıkla yaz programlarını planlayabilecekler. 10 TL’den başlayan sigorta bedelleri ödeyerek erken rezervasyon sigortasından faydalananan üyeler tatillerine 3 gün kalaya kadar koşulsuz şartsız tatillerini iptal edebilecek ve ödediği tutarın tamamını iade alabilecekler. Ayrıca Tatil.com’un bankalar ile yapmış olduğu özel anlaşmalar sayesinde tatilciler vade farksız taksit seçenekleri ile ödeme yapmanın rahatlığını yaşayacaklar.

Bu yazın modası erken rezervasyon...

Tatil.com Genel Müdürü Serdar Şahin “Metglobal / Tatil.com olarak 2013 yaz sezonu için erken rezervasyon kampanyasını “Bu yazın modası erken rezervasyon” diyerek başlattık. Geçen yıl Ocak ayında başlayan erken rezervasyon kampanyamızı misafirlerimizin daha avantajlı koşullarla rezervasyon yapabilmesi için daha erkene aldık. Bu yıl misafirlerimiz yüzde 50’ye varan indirimlerle erken rezervasyon kampanyamızdan faydalanabilecekler. Geçtiğimiz yıl erken rezervasyon, toplam rezervasyonumuzun yüzde 39’unu oluştururken bu yılki hedefimiz oranı yüzde 45’in üzerine çıkarmak. Avrupa’da bu oran yüzde 60’ın üzerinde. 3 yıl içerisinde bizler de bu orana ulaşmayı hedefliyoruz. Erken rezervasyonun çok avantajlı bir kampanya olduğuna inanıyoruz. Özellikle tatilciler için büyük kazançlar sağlıyor. En çok tercih edilen bölgelerde 600 civarında tesisle Tatil.com olarak özel anlaşmalar yaptık. Tesislerin dolu olduğu dönemlerde yer bulmakta zorlanan tatil severler erken rezervasyon sayesinde bu noktada bir zorluk çekmiyorlar. Bu yıl toplamda 90 bin kişiyi erken rezervasyondan faydalandırmak istiyoruz.” diyerek konu ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Tatil.com tüm tatil severleri en güzel yaz programları için sitesine ve acentalarına bekliyor...