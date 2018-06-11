Bu yazın gözde tatil rotaları Balkanlar ve Orta Asya

Selin GÜRSEL, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) – ÖĞRENCİLERİN ve ailelerin bütün bir sene boyunca beklediği yaz tatili başladı. Ayrıca Ramazan ayının bitmesiyle de düğün sezonu da canlanacak. Hem çocuklu ailelere hem de balayı çiftlerine Balkan tatilini öneren Pegasus Hava Yolları’nın Genel Müdürü Mehmet Nane, “Balkan ülkelerinde hem doğa hem deniz var. Ata yurdu Kırgızistan da bu yılın gözde tatil rotalarından” dedi.

Yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte yurt dışına gitmeyi düşünen ama hem çok yorulmamak hem de keyifli yerler gezmek isteyen aileler için Mehmet Nane’nin önerisi Balkanlar oldu. Nane, “Balkan ülkelerinde hem doğa hem deniz var. İsterseniz Hırvatistan ve Karadağ kıyılarına gidip muhteşem bir doğa ve deniz ikilisiyle karşılaşabilirsiniz. İsterseniz Saraybosna’ya, Sırbistan’a gidip oradaki dağ ve ormanlarla bütünleşebilirsiniz. Bu coğrafyalar kültür olarak da bize benzer. Gittiğinizde kendinizi bir Anadolu şehrindeymiş gibi hissedersiniz. Hem mesafe olarak yakınlar, 1 buçuk saatte ulaşabiliyor hem de nispeten diğer Batı Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun fiyatla uçabiliyorsunuz. Üstelik damak zevki de bize çok uygundur. Böylelikle Osmanlı’nın eski kültürünü ve Avrupa’ya kattığı medeniyeti bizzat yerinde görme imkanı bulabilirler” diye konuştu.

“BALAYI ROTASI ÇİFTİN TERCİHİNE BAĞLI”

Balayı tatili için önemli olan noktanın, çiftlerin bütçeleri ve keyif alacakları ortama karar vermeleri olduğunu belirten Nane, “Bu konu kişisel tercihe bağlı. Deniz kenarı, sakin ve doğa içinde bir ortam istiyorsanız tabi ki Uzak Doğu’daki adalar bu işin ayrılmaz bir parçası. Ama yok ben daha farklı, daha egzotik bir şey yapmak istiyorum derseniz, bunu karşılayabileceğiniz çok değişik yerler var. Yine Balkanları bu konuda tavsiye ediyorum. Yurt içinde kalmak isterseniz Karadeniz Yaylaları, Kaz Dağları ve İskenderun’a kadar olan bütün Akdeniz şeridi balayı çiftlerimizin tercih edebileceği yerler” şeklinde konuştu.

“KIRGIZİSTAN’I TAVSİYE EDİYORUM”

Ayrıca farklı bir yeri deneyimlemek isteyenlere Kırgızistan’ı öneren Nane “Kırgızistan’da volkanik bir göl olan Issık Gölü var. Tam bir bozkırda, dağların tepesinde yer alan göl, büyüklük olarak bizim Van Gölü’ne benzer. Ama çok enteresan bir şekilde yemyeşil bir coğrafyada bir krater gölüdür ve muhteşem bakir bir ortam vardır. Biliyorsunuz, Kırgızistan ata yurdudur. Oraya gittiğinizde Bozkır’da yaşayan Kırgız Türklerini de görebilirsiniz. Çok hızlı gelişen bu gölün etrafında mevsim şartları ancak 3 ay tatil yapmaya izin veriyor. Ve o 3 aylık zaman diliminde bütün Rus cumhuriyetlerinin turistlerini çeken bir yer. Bizim de Bişkek’e direkt uçuşumuz var. Bişkek’ten de karayoluyla 2.5-3 saatte çok rahat bir şekilde Issık Gölü’ne ulaşmak mümkün” dedi.

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