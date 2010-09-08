Bu yazılım 3D fimleri hatasız kılacak

T24 - Dünyadaki 14 3D direktöründen biri olan Erkan Cerit, tüm filmi tarayarak içindeki hataları, açı ve boyut farklılıklarını, iki gözün algıladığı alanın milimetrik olarak 3 boyutta aynı görünüp görünmediğini bir rapor halinde sunan yazılımıyla dünya sinemasının dikkatini çekti.





Türkiye'nin 3 boyutlu ilk filmi olan ''Cehennem''in 3D direktörü de olan Cerit, yaptığı açıklamada, 3D'nin hiç de popüler olmadığı yıllarda bir belgesel seyrederek bu işe merak saldığını, 2 yıl boyunca 3 boyutlu fotoğraf üzerine çalıştıktan sonra bu tekniği film teknolojisine uyarlamaya karar verdiğini ve 7 yıl çalıştığını anlattı.





Cerit, birçok denemenin ardından 3 boyutlu algılanan fotoğrafların çekimi ve klasik yöntemlerle çekilen fotoğrafların özel işlemlerle 3 boyutlu algılanabilmesini sağlayabildiğini belirtti. Dünyadaki on dört 3D direktöründen biri olan Cerit, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu filmi ''Cehennem''in çekim aşamasından, vizyona çıkana kadarki tüm görüntü hesaplamalarından sorumlu ve uygulayıcısı olduğunu bildirdi.





Filmin çekildiği setten itibaren hangi objenin, hangi açıda, hangi mesafede durması gerektiğinden, post prodüksiyon aşamasında hangi açının hangi göz mesafesinde daha iyi yansıyacağına kadar her şeyi hesapladığını belirten Cerit, bu çalışmayı yönetmenin ve oyuncuların konsantrasyonunu bozmadan, doğal görünecek şekilde yapmaya çalıştığını kaydetti.





Cerit, ''Cehennem'' filmi ile Türkiye dünyada 3D film yapan 10 ülke arasında yer alınca kendi isminin de bu sektörde duyulmaya başlandığını belirtti. Bu filmin duyulmaya başlamasının ardından dünyanın dört bir yanından kendisine teklifler yağdığını anlatan Cerit, ilk teklifi ''Cehennem'' filmiyle yapan Fono Film ile birlikte dünyaya açılmayı planladığını dile getirdi.





Cerit, ''Hep birlikte dünyaya bu teknolojiyi Türkiye'den satacağız. İhtiyacı olan ülkeler gelsin artık 3D'yi Türkiye'den talep etsin'' dedi. Erkan Cerit, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu filmi ''Cehennem''in, 1 Ekim 2010 tarihinde vizyona gireceğini söyledi. Cerit, ''Cehennem'' filmi için geliştirdiği yazılım ile 3D teknolojisine bir yenilik getirdiğini, 3 ay sürecek işin 3 haftada bitmesine olanak sağladığını belirtti. ''3D film sektöründeki tüm yapımcılar ve post prodüksiyoncular bu yazılımın peşinde'' diyen Cerit, ''Dünyadaki 14 tane 3D direktöründen biriyim.





Bir de bu özel yazılımı geliştirince herkes peşimden koşar oldu. Dünyada 3D film sektöründe öyle büyük rakamlar dönüyor ki beni kaçırmalarından korkuyorum'' diye konuştu. ''Cehennem''in çekimlerinde sağ göz için ayrı, sol göz için ayrı kayıt yapıldığını anlatan Cerit, bu film için İspanya'dan getirilen özel bir cihaz (Rig) kullanılarak çift kamerayla aynı anda çekim gerçekleştirildiğini bildirdi.



