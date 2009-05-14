Bu yaz popo estetiği liposuction’ı sollayacak!

Bu yaz kadınların tercihi; popo şekillendirme! Kalçalarının daha yuvarlak ve daha kıvrımlı olmasını isteyen kadınların başvurduğu popo estetiği, liposuction’ın tahtını da ciddi ciddi sallamaya başladı!



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Yücel Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 2009 yazının estetik trendlerini anlattı:



2009 yazının en gözde estetiği hangisi? Bu yaz en çok neler yaptırılacak?



Bu yazın en moda estetiği kadınlarda popo şekillendirme. Daha şimdiden liposuction ve meme ameliyatı kadar talep görüyor. Erkeklerde ise liposuction revaçta. Özellikle bel ve göbek bölgesine yaptırıyorlar. İkinci sırada ise meme küçültme ameliyatları geliyor.



Popo şekillendirmede yeni bir yöntem var mı?



Artık kök hücre de popo enjeksiyonunda kullanılıyor. Yani sadece yağ değil, aynı zamanda hücre de eklemiş oluyoruz. Bu sayede artık dolgun kalça yapabiliyoruz. Verdiğimiz hücreleri gerekirse orada başka dokulara dönüştürüyoruz ve bu kalıcı oluyor. Özellikle yazın tatile gitmeden, bikini giymeden önce kadınlar arkaya doğru çıkıntılı, Jennifer Lopez gibi yuvarlak hatlı kalçaları olsun istiyor.



Bir hafta sonra deniz



Popo estetiğinden sonra iz kalıyor mu? Ne kadar zaman sonra güneşlenmek ya da denize girmek mümkün oluyor?



İz kalmıyor çünkü operasyonu yağ enjeksiyonu ile yapıyoruz. Normal şartlarda kesikler iki gün sonra iyileşir ve biz suyla temasına izin veririz. Ameliyattan sonra başka herhangi bir sorun yoksa, bir hafta sonra kişi denize girebilir. Ama ameliyat bölgesine gelen güneş ışınları lekeler yapabiliyor. Bu nedenle güneşe çıkılacaksa, operasyon yerlerine mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu sürülmeli.



Operasyon kaç dakika sürüyor? Lokal anestezi ile mi yapılıyor?



Operasyon genel anestezi altında liposuction ile beraber yapılıyor. Liposuction ile hastadan aldığımız yağ dokusunu kalçalara enjekte ediyoruz. İki işlem bir arada yürütüldüğü için en az bir saat sürüyor. Hasta bir günde iyileşip ayağa kalkabiliyor.



Hasta eşine böyle bir operasyon geçirdiğini söylemez ise, eşi anlamayabilir mi?



Kişinin vücudunda fazla iz olmayacağı için, bu işlerden pek anlamayan bir erkek eşinin operasyonunu anlamayabilir. Ancak görüntü itibariyle değişikliği fark edecektir.



Bu operasyonun yapılması için herhangi bir şart var mı? Kalçaya ne kadar yağ enjekte edilebiliyor?



Kadının vücudundan alabileceğimiz yeterince yağ olması gerekiyor. Bunun dışında özel bir şart yok. Kadının ne kadar ihtiyacı varsa o kadar yağ enjekte ediyoruz ama en fazla 300-400 cc. arasında oluyor. Bu da, kalçanın durumuna göre değişiyor.



Meme protezinden sonra bir ay kulaç atmak yasak!



Göbek bölgesi için hangi estetiği öneriyorsunuz?



Hasta gençse ve doğum yapmamışsa, liposuction yeterli oluyor. Doğum yapan kadınlara ise, karın kasları gevşediğinden, karın germe ameliyatları yapıyoruz. Karın kaslarındaki ayrıklığı endoskopik karın germe ameliyatı ile düzeltiyoruz. Endoskopik yöntemi daha çok; karnı gevşemiş, ancak cildi çok fazla sarkmamış olan kadınlara yapıyorum.



Meme büyütme ameliyatları yazın yapılabilir mi?



Eğer ameliyattan sonra dikiş hatlarına direkt güneş ışığı gelmeyecekse, üstsüz güneşlenilmeyecekse yapılabilir. Ameliyattan sonra deniz tatili için iki-dört hafta geçmesi gerekiyor. Hasta en fazla bir ay sonra güneş koruyucu kullanarak güneşlenmeye ve denize girmeye başlayabilir. Ancak meme protezi konulan hastaların bir ay kadar kulaç atarak yüzmesini istemiyoruz.

