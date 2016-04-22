Bu yaz İstanbul'da susuzluk riski yok

İSKİ'den yapılan açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının, yaz aylarında İstanbul'un su sıkıntısı yaşamayacağını gösterdiği vurgulandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Olumsuz tabloları göz önünde bulunduran idarenin, hem yeni su kaynaklarını İstanbulluların hizmetine sunmak hem de var olan baraj rezervlerini daha verimli şekilde kullanmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İstanbul için 2016 yazında susuzluk riski bulunmuyor. Ancak buna rağmen İstanbulluların suyu israf etmeden verimli kullanmaları büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, İSKİ'nin çalışmalarına ve barajlardaki doluluk oranlarının yüksekliğine rağmen, her geçen gün artan su ihtiyacından hareketle suyun, israf edilmeden, verimli bir şekilde kullanılması gerektiği aktarıldı.

Bilinçli su kullanımını bir alışkanlık haline getirmenin sınırlı kaynak olan suyun korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekilen açıklamada, alınabilecek birkaç pratik önlemle, aynı ihtiyaçların çok daha az su ile karşılanabildiği anlatıldı. Bu sayede hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine büyük katkı sağlanabileceği belirtilen açıklamada, suyun tasarruflu ve verimli kullanılması için öneriler şöyle sıralandı:



"Duş alırken, tıraş olurken ya da abdest alırken suyu boşa akıtmayalım. Damlatan muslukları tamir ettirelim. Araçları hortumla değil, kovaya dolduracağımız su ile yıkayalım. Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayalım. Sulama yapıyorsak bunu buharlaşmanın az olduğu akşam saatlerinde gerçekleştirelim."

"Duş alırken, tıraş olurken ya da abdest alırken suyu boşa akıtmayalım. Damlatan muslukları tamir ettirelim. Araçları hortumla değil, kovaya dolduracağımız su ile yıkayalım. Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayalım. Sulama yapıyorsak bunu buharlaşmanın az olduğu akşam saatlerinde gerçekleştirelim."