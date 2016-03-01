Bu yaz hava nasıl olacak?

Mevsim normallerinin 12-13 derece üstünde seyreden şubat ayında son 60 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kış ortasındaki bahar havası bugünlük yüzleri güldürse de son 80 yılın sıcaklık rekorlarının kırılması beklenen yaz oldukça zor geçecek. Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak.

Radikal’in haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl 60 yıllık sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirtti. “Bu yıl son 80 yılın en sıcak yılı olması bekleniyor’’ diyen Şen, ‘’Bir çok yerde sıcaklık rekorları kırılacak” uyarısında bulundu.

Şen, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-13 derece üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Bu yıl şubat ayında 60 yıllık sıcaklık rekorunun kırıldığına dikkati çeken Şen, “Daha önce İstanbul’da şubat ayına ait rekor, 23,2 dereceydi, bu sene 24 derece ile rekor kırıldı. Şubat ayında mevsim normallerinin 12-13 derece üzerinde seyretti. Bu senenin rekorlar yılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Yaz aylarının çok sıcak geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Şen, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yıl son 80 yılın en sıcak yılı olması bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık rekorları kırılacak gibi. 2000 yılında rekor 41,2 dereceydi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağını ön görüyoruz. Ölçülen sıcaklık 42, 43 derece, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye yaklaşacak. Sıcaklık artışlarında El Nino’nun etkisi çok fazla. Artık küresel ısınmada var. İkisi yan yana geldiği zaman bu seneki durum onu gösteriyor. Sıcaklıklar her gün değil ama 40 derecenin üzerinde olacak. Genellikle Sivas’tan İç Anadolu ve batı bölgelerinde bu sıcaklıklar etkili olacak.”

Yazın aşırı sıcakların doğal afete dönüşebileceğine işaret eden Şen, 2003 yılında Fransa’da aşırı sıcaklardan 35 kişinin öldüğünü hatırlattı.