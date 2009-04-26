Bu yaz gözlükler rengârenk

<strong>2009 ilkbahar-yaz sezonunda gözlükler renkleriyle içimizi açıyor.<br /></strong><br />İlhamı baharın coşkusundan ve yazın sıcaklığından alan gözlükler, renkleriyle cezbediyor.Hello dergisi, renkli gözlükleri sizin için seçti.<br /><br /><img alt src="/media/26042009/rayban.jpg" /><br /><br /><strong>Ray Ban<br /><br /><img alt src="/media/26042009/Untitled-2.jpg" /><br /><br />Burberry<br /><br /><img alt src="/media/26042009/Untitled-3.jpg" /><br /><br />Tous<br /><br /><img alt src="/media/26042009/Untitled-4.jpg" /><br /><br />Fendi<br /><br /><br /><img alt src="/media/26042009/Untitled-5.jpg" /><br /><br />Escada<br /><br /><img alt src="/media/26042009/Untitled-6.jpg" /><br /><br />Osse<br /><br /><img alt src="/media/26042009/son.jpg" /><br /><br />Chloe</strong>