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Yaşam

Bu yaz gözlükler rengârenk

2009 ilkbahar-yaz sezonunda gözlükler renkleriyle içimizi açıyor.

26 Nisan 2009 03:00

2009 ilkbahar-yaz sezonunda gözlükler renkleriyle içimizi açıyor.

İlhamı baharın coşkusundan ve yazın sıcaklığından alan gözlükler, renkleriyle cezbediyor.Hello dergisi, renkli gözlükleri sizin için seçti.



Ray Ban



Burberry



Tous



Fendi




Escada



Osse



Chloe

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