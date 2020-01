Bu yaz görülmesi gereken 5 müzik festivali...

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa’daki dev müzik festivallerinin de programları tek tek açıklanıyor. Bu sene Glastonbury ve Oxegen düzenlenmeyecek olsa da ağırladığı gruplarla ve zevkli atmosferleriyle hem tatil yapıp hem de hayranı olduğunuz grupların canlı performanslarını izleyerek bir taşla iki kuş vurabileceğiniz en gözde 5 festivali seçtik.

Sónar Uluslararası Müzik ve Görsel Sanatlar Festivali, Barcelona/İspanya

14 – 16 Haziran 2012

sonar.es/en

Barselona’da düzenlenen ve bir yandan da en iyi elektronik müzik festivallerinden biri olan Sonar, görsel sanatları da bünyesine dahil ederek İspanyol ve uluslararası birçok sanatçıyı ağırlıyor. Ayrıca Sonar, diğer birçok festivalin aksine kamp alanı olan belirli bir yerde değil tüm şehri kapsayarak gerçekleşiyor. Festival bu sene, Deadmau5, Modeselektor, Nicolas Jaar ve Azari III ve daha birçok sanatçıyı konuk edecek.

Rock Werchter, Werchter/ Belçika

28 Haziran – 1 Temmuz 2012

rockwerchter.be

1974 yılından bu yana Belçika’nın Werchter kasabasında düzenlenen festival, dünyanın en prestijli festivallerinden biri. Rock Wechter, 2011’de ‘Avrupa’nın En İyi Programa Sahip Festivali’ ödülüne de layık görüldü. Festivalde bu sene The Cure, Pearl Jam, RHCP ve Incubus gibi efsanevi grupların yanısıra Justice, Skrillex, Deadmau5 ve Amon Tobin gibi elektronik müziğin de önde gelen isimleri sahne alacak.

Roskilde Festivali, Roskilde/Danimarka

5 – 8 Temmuz 2012

roskilde-festival.dk

Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivali olan ve 1971’den beri düzenlenen Roskilde Festivali, Danimarka’nın Woodstock’u olarak da anılıyor. Festivalde bu sene sahne alacak isimler arasında Bruce Springsteen & The E Street Band, Björk, Bon Iver, The Cure, The Roots ve Friendly Fires var.

Tomorrowland, Antwerp – Boom / Belçika

27 – 29 Temmuz 2012

tomorrowland.be

2005 yılından beri düzenlenen festivalin alanı, bir peri masalından esinlenmişçesine dekore edilerek elektronik müzik sahnesine sihirli bir dokunuşta bulunuyor. Her sene dünyaca ünlü DJ’lerin sahne aldığı festivalin bu seneki konukları arasında Avicii, Fatboy Slim, Calvin Harris, Maceo Plex, Above& Beyond ve Carl Cox gibi ünlü DJ’ler yer alıyor.

Sziget Festivali, Budapeşte/Macaristan

06-13 Ağustos 2012

sziget.hu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de her yıl düzenlenen Sziget Festivali Avrupa’nın en popüler festivallerinden biri. Şehri ikiye ayıran Tuna Nehri'nin ortasındaki Obuda Adası'nda gerçekleşen festival, adını Macarca’da ada anlamına gelen ‘sziget’ kelimesinden alıyor.

Geçtiğimiz sene ‘Avrupa’nın En İyi Büyük Festivali’ ödülü alan ve bu yıl 6-13 Ağustos 2012 tarihleri arasında 20. kez düzenlenecek olan Sziget Festivali’nde sahne alacak isimlerden bazıları:

The Stone Roses, Friendly Fires, Two Door Cinema Club, The XX, The Vaccines, Steve Aoki ve Crystal Fighters.