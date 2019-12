Bu yaz farınız turkuaz, rujunuz fuşya olsun

Bu yazın makyaj modası ve doğru makyajın püf noktalarınıHafta Sonu dergisi Max Factor Makyaj Uzmanı Nur Tokay’a danıştı. İşte 2009 ilkbahar-yaz makyajıyla ilgili merak edilenler…Bu sezon makyajda heykel yüzler, gül rengi ışıltılar, güçlü gözler, pırıltılı renkler ve kontrast dudaklar öne çıkıyor. ilkbahar-yaz sezonunda genellikle hafif tonlar kullanılırken, 2009’da cesur, canlı makyajlar geri dönüyor. Yüzün özellikleri kontür kullanılarak ve aydınlatılarak öne çıkartılıyor.Koyu kahverengiler, gösterişli metalik renkler, bakır, altın, gümüş, bronz ve tabii ki güçlü dramatik gözler için ise siyah, hiçbir zaman vazgeçilmezlerden olarak yine çok ön planda olacak.Bu, her ne kadar kişiden kişiye göre değişen bir şey olsa da, vurgulanmış gözler ve dolgun kirpikler için takma kirpik etkisi yaratacak maskaralar yine makyaj çantamızın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Max Factor’un yeni ‘False Lash Effect Maskarası’ takma kirpik takmış gibi bir görünüm elde etmek için benim tercihim. Doğal ve ışıltılı görünüm için mineral fondötenler ve renkli nemlendiriciler, makyaj çantamızdan eksik olmayacak. Max Factor’ün sürdükçe artan,doğal bir kapatıcılık sağlayan Natural Minerals Fondöteni ve Olay’ın Complete Fondöten dokunuşu doğal bir görünüm için ideal.Bu sezon canlı renkler heyecan verici. Neredeyse gökkuşağının tüm renklerini gözlerde görmek mümkün; morlar, pembeler, maviler. Gündüz göz makyajında olabildiğince açık renkler tercih edilirken, gece makyajında ise turkuvaz ve mor ön planda olacak.Siyah far ve kırmızı dudaktan oluşan makyaj, klasikler arasında olduğu için vazgeçilebileceğini düşünmüyorum. Zaman zaman daha az uygulanıyor olsa bile mutlaka bu makyaj hayatımızda olacak. Siyah makyaj, bakışlardaki ifadeyi güçlendiriyor ki, bu sezon da her kadının kendisini güçlü hissetmek istediği bir an olacaktır .Makyajda sık yapılan hataların başında, gözlere yoğun far uygulanmış olsa bile dudakların da yine çok ön plana çıkacak tarzda boyanması… Doğru makyajda ya gözleri ya da dudakları ön planda tutmalıyız. Her ikisini de aynı oranda öne çıkartmak için ise natürel makyaj tercihedilmelidir.Geçtiğimiz sezon dudaklar renksizken ilkbahar-yaz makyajında göze çarpan fuşya renkler ve mürdüm tonları da dudak renginde ön planda…Makyaja başlamadan evvel, cildimizi muhakkak çok iyi temizlemeli, SPF 15 içeren bir nemlendirici ile nemlendirmeli ve makyaja bundan sonra başlamalıyız. Doğru bir makyajda her şeyden önce en doğal halimizle güzel görünür olmaya özen göstermeliyiz. Bu da ürünleri dahatadında kullanmakla mümkün oluyor. Göz altına uygulanan beyaz far, kesinlikle olmaması gereken bir uygulama… Göz altındaki morlukları kapatmak için kullanıyorsa ki bu uygulama büyük hata çünkü, gri olarak ortaya çıkacak ve bu da kirli bir görüntü oluşturacaktır. Yoğunkapatıcılardan ziyade, daha ince dokulu hatta mineral fondötenleri tercih etmeliyiz. Far uygulamalarında, rengi dümdüz sürüp bırakmak doğru değildir, mutlaka gölgelendirmek gerekir. Pudralı ürün ile başladığımız makyajımızda allık olarak yine toz bir allık seçmeliyiz.Türk kadını makyaj yapmayı seviyor ancak her zaman cilt tipine uygun makyajı uygulamayabiliyor. Yüz şekli olarak da, cilt tipi olarak da makyaja çok uygun. Daha önce de belirttiğim gibi, göz makyajı ön plandayken dudakları natürel bırakmak veya dudakların çarpıcıolduğu bir makyajda gözleri hafifçe renklendirmek, altın kurallardan biri olabilir .