Bu yaz farınız turkuaz, rujunuz fuşya olsun

Güçlü gölgeler, pembeler, yoğun altın renkleri ve tabii ki yazın vazgeçilmezi bronz tonlar bu sezon yine çok revaçta…
Bu yazın makyaj modası ve doğru makyajın püf noktalarınıHafta Sonu dergisi Max Factor Makyaj Uzmanı Nur Tokay’a danıştı. İşte 2009 ilkbahar-yaz makyajıyla ilgili merak edilenler… 2009 ilkbahar-yaz makyaj trendleri neler?
Bu sezon makyajda heykel yüzler, gül rengi ışıltılar, güçlü gözler, pırıltılı renkler ve kontrast dudaklar öne çıkıyor. ilkbahar-yaz sezonunda genellikle hafif tonlar kullanılırken, 2009’da cesur, canlı makyajlar geri dönüyor. Yüzün özellikleri kontür kullanılarak ve aydınlatılarak öne çıkartılıyor. Hangi renkler ön planda olacak?
Koyu kahverengiler, gösterişli metalik renkler, bakır, altın, gümüş, bronz ve tabii ki güçlü dramatik gözler için ise siyah, hiçbir zaman vazgeçilmezlerden olarak yine çok ön planda olacak. 2009’da makyaj çantamızdan eksik etmeyeceğimiz ürün hangisi olacak?
Bu, her ne kadar kişiden kişiye göre değişen bir şey olsa da, vurgulanmış gözler ve dolgun kirpikler için takma kirpik etkisi yaratacak maskaralar yine makyaj çantamızın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Max Factor’un yeni ‘False Lash Effect Maskarası’ takma kirpik takmış gibi bir görünüm elde etmek için benim tercihim. Doğal ve ışıltılı görünüm için mineral fondötenler ve renkli nemlendiriciler, makyaj çantamızdan eksik olmayacak. Max Factor’ün sürdükçe artan,
doğal bir kapatıcılık sağlayan Natural Minerals Fondöteni ve Olay’ın Complete Fondöten dokunuşu doğal bir görünüm için ideal. Yeni sezon makyajı için özellikle de göz makyajı için birkaç ipucu alabilir miyiz?
Bu sezon canlı renkler heyecan verici. Neredeyse gökkuşağının tüm renklerini gözlerde görmek mümkün; morlar, pembeler, maviler. Gündüz göz makyajında olabildiğince açık renkler tercih edilirken, gece makyajında ise turkuvaz ve mor ön planda olacak. Kadınların gece makyajında vazgeçemediği bir şey vardır. Siyah dumanlı gözler ve kırmızı dudaklar... Bu seneki gece makyajı için de aynı trend geçerli mi?
Siyah far ve kırmızı dudaktan oluşan makyaj, klasikler arasında olduğu için vazgeçilebileceğini düşünmüyorum. Zaman zaman daha az uygulanıyor olsa bile mutlaka bu makyaj hayatımızda olacak. Siyah makyaj, bakışlardaki ifadeyi güçlendiriyor ki, bu sezon da her kadının kendisini güçlü hissetmek istediği bir an olacaktır . Saç tipine ve ten rengine göre nasıl bir makyaj uygulanabilir?
Makyajda sık yapılan hataların başında, gözlere yoğun far uygulanmış olsa bile dudakların da yine çok ön plana çıkacak tarzda boyanması… Doğru makyajda ya gözleri ya da dudakları ön planda tutmalıyız. Her ikisini de aynı oranda öne çıkartmak için ise natürel makyaj tercih
edilmelidir. 2009 makyaj trendi geçen seneye göre nasıl farklılıklar gösteriyor?
Geçtiğimiz sezon dudaklar renksizken ilkbahar-yaz makyajında göze çarpan fuşya renkler ve mürdüm tonları da dudak renginde ön planda… Bu konuda sık yapılan hatalar nelerdir?
Makyaja başlamadan evvel, cildimizi muhakkak çok iyi temizlemeli, SPF 15 içeren bir nemlendirici ile nemlendirmeli ve makyaja bundan sonra başlamalıyız. Doğru bir makyajda her şeyden önce en doğal halimizle güzel görünür olmaya özen göstermeliyiz. Bu da ürünleri daha
tadında kullanmakla mümkün oluyor. Göz altına uygulanan beyaz far, kesinlikle olmaması gereken bir uygulama… Göz altındaki morlukları kapatmak için kullanıyorsa ki bu uygulama büyük hata çünkü, gri olarak ortaya çıkacak ve bu da kirli bir görüntü oluşturacaktır. Yoğun
kapatıcılardan ziyade, daha ince dokulu hatta mineral fondötenleri tercih etmeliyiz. Far uygulamalarında, rengi dümdüz sürüp bırakmak doğru değildir, mutlaka gölgelendirmek gerekir. Pudralı ürün ile başladığımız makyajımızda allık olarak yine toz bir allık seçmeliyiz. Türk kadınının yüz tipini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi makyaj tarzı daha çok yakışıyor?
Türk kadını makyaj yapmayı seviyor ancak her zaman cilt tipine uygun makyajı uygulamayabiliyor. Yüz şekli olarak da, cilt tipi olarak da makyaja çok uygun. Daha önce de belirttiğim gibi, göz makyajı ön plandayken dudakları natürel bırakmak veya dudakların çarpıcı
olduğu bir makyajda gözleri hafifçe renklendirmek, altın kurallardan biri olabilir .