Bu yaz çok sıcak olmayacak!

T24 - Nisan ayının sonlarına doğru sıcaklıkların artacağını belirten meteoroloji uzmanları, “Haziran, temmuz ve ağustos aylarında çok sıcak günler yaşanmayacak” dedi.





Kış çok sert ve soğuk geçmedi, ancak bu kez bir türlü gitmek bilmiyor. Ilık ve güneşli bir bahar beklerken, nisan ayında yağışlı ve serin havadan şikâyet edenlere meteoroloji uzmanlarından kötü bir haber daha geliyor: Marmara ve Kuzey Ege’de mayıs ayı da yağışlı ve serin geçecek. Haziran, temmuz ve ağustosta da çok sıcak günler yaşanmayacak.





CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, meteorolojide mevsimsel değişimleri hesaplayan ana modellerden yola çıkarak incelediği, Türkiye’nin önümüzdeki aylarda yaşayacağı sıcaklık değişiklerine ilişkin tahminini şöyle anlattı:







Nisan sonu ısınacak



“Nisan ayının çok ılık geçmesi bekleniyordu ama bu tahmin tutmadı. Bu ayın sonuna kadar havaların ısınmasını bekliyoruz. Özellikle ayın 22-23’ünden itibaren ‘bahar geldi’ dedirtecek sıcaklıkların gelmesi olası. Kuzey Ege, Marmara’da, nisan ayı sonlarında normallerin üzerinde sıcaklık görülmesini bekliyoruz.”





Mayıs ayında ise batı bölgelerinde yağışlı ve serin bir havanın hâkim olmasını beklediklerini anlatan Sürmeli’nin diğer tahminleri şöyle: Marmara ve Ege’de çok sıcak bir yaz geçireceğimizi de söyleyemeyiz. Ancak Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu yaz aylarını sıcak geçirecek.





Tahminler, haziran ayı içinde Marmara’nın daha çok, ortalamanın üzerinde yağış alacağını gösteriyor. Zaten Marmara ve Kuzey Ege’de haziran ayı ayrıca rüzgârlı geçecek. Yaz çok sıcak olmayacak.”







Mayıs ılık ve yağışlı



TMOBB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Yüksel Yağan, “Yağışlı bir sezon geçiriyoruz. Mayıs ayında benzer hava durumları olacak yönünde tahminler yapılıyor. Kış nispeten ılık seyretti. Önümüzdeki mayıs ayının da yağışlı geçmesini bekliyoruz” dedi. Yağan, şöyle devam etti: “Bunun küresel ısınmayla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Halihazırdaki meteorolojik değişiklerle ilgisi var. Bazı yıllar ıslak, bazı yıllar kurak geçer. Normalin dışında bir durum yok”







