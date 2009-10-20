'Bu yaz beni sahillerde çıplak göreceksiniz!'

Alişan, katıldığı züccaciye fuarında yaz başına kadar üçgen bir vücudu olacağını söyleyerek 'Bu yaz beni sahillerde çıplak görebilirsiniz" dedi.



Ünlü şarkıcı, son günlerde popçular arasındaki rekabetle ilgili şöyle konuştu: "Benim 1 numaram Demet Akalın. Son beş senedir tırnaklarıyla kazıya kazıya zirveye çıktı. Her albümünde dört-beş tane hit çıkardı ve çok başarılı oldu. Hakkını yememek lazım, çok çalışıyor. Kendini de, sesini de çok geliştirdi."



Dost edinmek zor



Sanat dünyasında dostluk kavramının olmadığını söyleyen Alişan, buna rağmen kendisinin, hangi durumda olursa olsun, sonuna kadar yanında olacak dostları olduğunu anlattı: "Sanat dünyasında dost edinmek çok zor. Ben de Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Demet Akalın dışında her zaman yanımda olacak bir isim sayamam size..."

