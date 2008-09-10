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Politika

'Bu yardım AKP'yi kapatma nedeni'

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Deniz Feneri vurgununda AKP'ye de para aktarıldığı iddialarının soruşturulması gerektiğini vurguladı

10 Eylül 2008 03:00

Sabih Kanadoğlu, Deniz Feneri vurgununda AKP'ye de para aktarıldığı iddialarının soruşturulması gerektiğini vurguladı

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP’nin gelir ve giderlerinin Anayasa Mahkemesi’nce denetlenmesinin konuyu açıklığa kavuşturmayacağını belirterek, “Zira yasadışı maddi yardam alan bir siyasi partinin bunu hesaplarında göstermesi düşünülemez” dedi.

Kanadoğlu, Deniz Feneri vurgununda, Başbakanlık ve AKP’ye de yardım yapıldığı iddialarını Anayasa ve yasa yönünden değerlendirdi. Almanya’da Deniz Feneri Derneği hakkında açılan davanın “din istismarı suretiyle dolandırıcılık” olduğuna işaret eden Kanadoğlu, davanın Türkiye boyutuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kanadoğlu, “Deniz Feneri, Alman yasalarına göre Almanya’da kurulmuş ve o yasalara tabi bir dernektir. Bu derneğin topladığı paraların bir siyasi partiye aktarıldığı yolunda Alman mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde iddialar yer aldığı belirlenmiştir. Bu ifadelerin doğru olması halinde bu siyasi parti Anayasanın 69. maddesinin 10. fıkrasına aykırı olarak, Alman yasalarına göre kurulmuş bir tüzel kişilikten maddi yardım almış olmaktadır. Bu iddia kanıtlanırsa anayasanın vurgulanan maddesi uyarınca bu siyasi parti hakkında temelli kapatma yaptırımı uygulanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Paralar AKP için kullanıldı

İddianamede paranın teslim yeri başbakan

 
Yardımı hesabında göstermez

Kanadoğlu, iddia edilen eylemin sabit olması halinde anayasa hükmünün yerine getirilmesi için bir araştırma ve soruşturmanın zorunlu olduğuna dikkat çekti. Kanadoğlu bu soruşturmanın nasıl yapılacağını ise “Anayasa gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır. Bir siyasi partinin gelir ve giderlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi konuyu açıklığa kavuşturmaz. Zira yasadışı maddi yardam alan bir siyasi partinin bunu hesaplarında göstermesi düşünülemez” sözleriyle açıkladı.

Sabih Kanadoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Deniz Feneri davasının dosya içeriğini, sanık ve tanık ifadelerini Alman hükümeti ile Türkiye arasındaki Adli Yardım Sözleşmesi’ne uygun biçimde temin edip gerekli soruşturmayı yapacağının kuşkusuz olduğunu söyledi. Yargıtay Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla Almanya’dan Deniz Feneri davasının dosyasını isteyebilecek.

Kanadoğlu’nun AKP’nin Deniz Feneri’nden maddi yardım aldığı iddialarının kanıtlanması durumunda işletileceğini vurguladığı Anayasanın 69. maddesinin 10. fıkrası şöyle:

“Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.” (Cumhuriyet)

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