Bu yangın merdiveninin girişi de çıkışı da yok!

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 6 katlı bir apartmanın yangın merdiveni, "Bu ne işe yarar" denilecek cinsten.



Çünkü binan dış cephesine monte edilen yangın merdivenine, binanın hiçbir yerinden giriş bulunmuyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yapımına 1994 yılında başlanan ve 2001 yılında tamamlanan 6 katlı apartmanın bir cephesine, dairesel yangın merdiveni monte edildi.Ancak bu yangın merdiveni, "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik"te düzenlenen koşulları taşımıyor.



Yönetmeliğe göre, yangın merdiveninin, yangında kaçış yollarının bir parçası olması gerekiyor. Yani ortak kullanılan merdiven ya da binadaki balkonlarla bağlantılı olması isteniyor. Akçaabat'taki apartmana monte edilen yangın merdivenine ise dairelerin hiçbirinden geçiş bulunmadığı gibi, yangın merdiveninin çıkışı da, zemine kadar inmeyip birinci katta sonlanıyor.



Binada oturan vatandaşların, muhtemel bir yangında hayatlarını kurtarmaya yardımcı olması için zorunlu tutulan merdiven, prosedür gereği var olmaktan başka bir işe yaramıyor.



Binayı yapan müteahhidin, yapı kullanım izni almak için yangın merdivenini yaptırdığı, ancak eksikliğin aradan geçen 8 yıla rağmen düzeltilmediği belirtildi.



Binada oturanların bazıları ise bu durumdan rahatsızlık duyduklarını dile getirdiklerini, kendilerine yangın merdiveninin ulaşılabilecek bir yere alınacağının söylediğini ama bunun yapılmadığını söyledi.



Nasıl olmalı?



Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yangın merdiveni, "yangın durumunda, binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için özel olarak yapılan, yangından korunmuş kaçış merdiveni" olarak tanımlanıyor.



Ayrıca, yangın merdivenlerinin kaçış yolları bütününün bir parçası olduğu, diğer kaçış yolu bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanamayacakları belirtiliyor.



Yangın merdivenlerinin kullanmaya uygun şekilde bulundurulmasından bina veya iş yeri sahip ve yöneticilerinin sorumlu olduğu belirtilen yönetmelik, dairesel merdivenleri de şöyle tanımlıyor:



"Dairesel merdivenler, yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 800 mm genişlikte olmaları durumunda, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen koşulları sağlamayan dairesel merdivenler zorunlu çıkışlar olarak kullanılamaz."



