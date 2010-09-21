Bu virüs, bilgisayarlardaki pornoların peşinde

T24- Teknolojinin hızla ilerleyişine tabii ki Trojan'ler de ayak uyduruyor ve her gün daha da şaşırtan taktiklerle kullanıcının karşısına çıkıyor. İnternette girdiğiniz siteleri yayınlayan ve sahte mesajlar atan bazı Trojan'ler şimdiye kadar karşımıza çıkmıştı ancak Kenzero Trojan bunu bir adım ileriye götürüyor ve size şantaj yapıyor.



Trojan'i hazırlayan programcılar; hem girdiğiniz sayfaları, yasa dışı indirdiğiniz porno filmleri bir internet sitesinde kişisel bilgilerinizle beraber yayınlıyor ve bu bilgilerin kaldırılması karşılığında sizden 18 dolar talep ediyor.



Kenzero bir oyunun kayıt penceresi olarak karşınıza çıkıyor ve buradan kişisel belgelerinizi alıp bilgisayarınıza yerleşiyor. Bu şantajcı Trojan'in yayıldığı en büyük ağ ise Winny dosya paylaşma ağı. Bu ağın 200 milyon kullanıcısı olduğunu düşünürsek, Kenzero'nun bu ağın da dışına çıkması kaçınılmaz.



