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Yaşam

Bu virüs, bilgisayarlardaki pornoların peşinde

Sanal alemdeki virüslere bir yenisi daha eklendi. Genellikle porno sitelerinden yayılan bu virüs sanal alemde 'şantajcı' olarak ün saldı.

21 Eylül 2010 03:00

T24- Teknolojinin hızla ilerleyişine tabii ki Trojan'ler de ayak uyduruyor ve her gün daha da şaşırtan taktiklerle kullanıcının karşısına çıkıyor. İnternette girdiğiniz siteleri yayınlayan ve sahte mesajlar atan bazı Trojan'ler şimdiye kadar karşımıza çıkmıştı ancak Kenzero Trojan bunu bir adım ileriye götürüyor ve size şantaj yapıyor.


Trojan'i hazırlayan programcılar; hem girdiğiniz sayfaları, yasa dışı indirdiğiniz porno filmleri bir internet sitesinde kişisel bilgilerinizle beraber yayınlıyor ve bu bilgilerin kaldırılması karşılığında sizden 18 dolar talep ediyor.


Kenzero bir oyunun kayıt penceresi olarak karşınıza çıkıyor ve buradan kişisel belgelerinizi alıp bilgisayarınıza yerleşiyor. Bu şantajcı Trojan'in yayıldığı en büyük ağ ise Winny dosya paylaşma ağı. Bu ağın 200 milyon kullanıcısı olduğunu düşünürsek, Kenzero'nun bu ağın da dışına çıkması kaçınılmaz.

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