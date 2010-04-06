Bu USB hafızayı kırabilene 150 bin dolar

T24 - Victorinox tarafından geliştirilen ve tasarımı itibariyle bir İsviçre çakısından farksız olan USB hafıza, üstün güvenlik teknolojisiyle öne çıkıyor. Üretici firma, bu USB hafızayı kırmayı başarabilene 150 bin dolar verecek.



Merkezi İsviçre'de bulunan ve İsviçre çakılarıyla tanınan Victorinox, geliştirdiği USB hafızayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Görünümü tamamen İsviçre çakısına benzeyen bu hafızayı diğer benzerlerinden ayıran en önemli özelliği elbette bu değil. USB hafızasının asla kırılamayacağını (hack'lenemeyeceğini) ifade eden Victorinox, bu USB hafızayı kırmayı başarabilene daha önce 150 bin dolar ödül vereceğini duyurmuştu. Şirket, karşısına geçen ve bu hafızayı kırmak isteyene ise 2 saat müddet tanıyor ve karşısında bu hafızanın kırılmasını istiyor.





Güvenlik sistemi nasıl çalışıyor



Şirketin bu kadar kendine güvenmesinin nedeni ise bu USB hafızanın kullandığı biyometrik güvenlik teknolojisinde gizli. Kullanıcıların parmakizine bakarak içerisindeki dosyaları erişime açan hafıza, 8 ila 32 GB'lık modelleriyle dikkat çekiyor ve 256 bit şifreleme sistemini kullanıyor. İşin daha ilginci ise güvenlik kalkanının zorla kırılmaya çalışılması durumunda hafızanın koruma mekanizmasını devreye sokması ve kendini imha etmesi. Diğer bir deyişle, bu tür durumlarda hafıza içerisindeki tüm dosyaları silerek kırılsa dahi verilerin erişimini olanaksız kılıyor.





