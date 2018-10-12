Bu üniversitede iktisatçı, Mimarlık Fakültesi'ni, kadın doğum uzmanı Denizcilik Fakültesi'ni yönetiyor!

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ) son 3 yılda fakültelerin dekanlığına ve yüksekokul müdürlüklerine branşlarıyla ilgili olmayan atamalar gerçekleşti. Denizcilik Fakültesi Dekanlığı'na kadın doğum uzmanı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na enfeksiyon hastalıkları uzmanı atandı.

Mersin İmece gazetesinden Gökhan Kurt'un haberine göre MEÜ'deki 2 müdürlük ve 4 dekanlığa alan dışı atamalar gerçekleşti.

Denizcilik Fakültesi

Prof. Dr. Faik Gürkan Yazıcı, 2015 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Denizcilik Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Ali Kaya, 2015 yılında Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Mimarlik Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, 2015 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’ndan Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Doktor Öğretim Üyesi Yücel Uysa, 2016 yılında Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Yabancı Diller Yüksekokulu’na Müdür olarak atandı.

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, 2018 yılının ilk ayında Fen - Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’ndan Devlet Konservatuvarı Müdürü olarak atandı.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi Saruhan Özerk İlbeyi, 2015 yılında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret’ten Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na Müdür olarak atandı.