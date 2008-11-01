Bu üniversite sadece kadınlar için

Kadın ve erkeklerin ayrı okullarda eğitim gördüğü Suudi Arabistan'ta kurulacak yeni üniversite de sadece kadınlara yönelik olacak.



2010 yılında açılacak olan üniversite 15 akademik fakülteden oluşacak. Üniversitede kütüphane, konferans salonları, laboratuar ve 700 yataklı bir hastane olacak. Geçtiğimiz günlerde üniversitenin proje tanıtım toplantısına katılan Kral Abdullah, üniversitenin üzerinde kurulacağı alanın ayrıca üniversite görevlileri için barınma yerleri, cami, lise, anaokulu ve park alanlarını da kapsayacağını bildirdi. Eğitim Bakanı İbrahim Asaf ise projenin Suudi Krallığı'nın tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.



Bu arada Guardian'da yer alan habere göre gazete, kadınların tek başlarına seyahat etmeleri ve çalışmalarının yasak olduğu Suudi Arabistan'da kurulacak olan yeni üniversiteye ne şekilde gideceklerinin bilinmediğini yazdı.

