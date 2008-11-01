T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu üniversite sadece kadınlar için

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında kurulacak olan Prenses Noura Bint Abdurrahman Üniversitesi toplamda 40 bin öğrenciyi barındırabilecek.

01 Kasım 2008 02:00

Kadın ve erkeklerin ayrı okullarda eğitim gördüğü Suudi Arabistan'ta kurulacak yeni üniversite de sadece kadınlara yönelik olacak.

2010 yılında açılacak olan üniversite 15 akademik fakülteden oluşacak. Üniversitede kütüphane, konferans salonları, laboratuar ve 700 yataklı bir hastane olacak. Geçtiğimiz günlerde üniversitenin proje tanıtım toplantısına katılan Kral Abdullah, üniversitenin üzerinde kurulacağı alanın ayrıca üniversite görevlileri için barınma yerleri, cami, lise, anaokulu ve park alanlarını da kapsayacağını bildirdi. Eğitim Bakanı İbrahim Asaf ise projenin Suudi Krallığı'nın tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bu arada Guardian'da yer alan habere göre gazete, kadınların tek başlarına seyahat etmeleri ve çalışmalarının yasak olduğu Suudi Arabistan'da kurulacak olan yeni üniversiteye ne şekilde gideceklerinin bilinmediğini yazdı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24