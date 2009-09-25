T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu uçakta koltuk seçmek paralı

İngiliz havayolları Britsh Airways yolcuları, seyahat etmeden önce koltuk seçmek istediklerinde para ödemek zorunda kalacak.

25 Eylül 2009 03:00

İngiliz havayolları Britsh Airways yolcuları, seyahat etmeden önce koltuk seçmek istediklerinde para ödemek zorunda kalacak.

Bu uygulama uçuş sırasında birlikte oturmak isteyen, pencere kenarında, koridor ya da acil çıkış koltuklarına oturmak isteyenleri etkileyecek.

Yolcular 7 Ekim tarihinden itibaren koltuk seçimi için ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ücretler ise Avrupa içindeki ekonomi uçuşlarda 10 sterlin (yaklaşık 25 TL), uzun mesafeli uçuşlar ve Business sınıfı için 60 sterline (yaklaşık 150 TL) kadar çıkabilecek.

BA'dan yapılan açıklamada, "Koltuk seçenekleri konusunda müşterilere daha çok kontrol imkanı tanıdık" denildi.

Koltuk seçenlerden alınacak ücretler uzun mesafeli ekonomi uçuşları ya da kısa uçuşlardaki Business sınıflar için 20 sterlin (yaklaşık 50 TL), eğer koltuk acil çıkış kapısının bulunduğu sıradaysa 50 sterlin (yaklaşık 100 TL) olup kalkıştan önceki 10 gün içerisinde rezerve edilebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24