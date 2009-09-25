Bu uçakta koltuk seçmek paralı

İngiliz havayolları Britsh Airways yolcuları, seyahat etmeden önce koltuk seçmek istediklerinde para ödemek zorunda kalacak.



Bu uygulama uçuş sırasında birlikte oturmak isteyen, pencere kenarında, koridor ya da acil çıkış koltuklarına oturmak isteyenleri etkileyecek.



Yolcular 7 Ekim tarihinden itibaren koltuk seçimi için ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak.



Ücretler ise Avrupa içindeki ekonomi uçuşlarda 10 sterlin (yaklaşık 25 TL), uzun mesafeli uçuşlar ve Business sınıfı için 60 sterline (yaklaşık 150 TL) kadar çıkabilecek.



BA'dan yapılan açıklamada, "Koltuk seçenekleri konusunda müşterilere daha çok kontrol imkanı tanıdık" denildi.



Koltuk seçenlerden alınacak ücretler uzun mesafeli ekonomi uçuşları ya da kısa uçuşlardaki Business sınıflar için 20 sterlin (yaklaşık 50 TL), eğer koltuk acil çıkış kapısının bulunduğu sıradaysa 50 sterlin (yaklaşık 100 TL) olup kalkıştan önceki 10 gün içerisinde rezerve edilebilecek.

