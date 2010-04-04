Bu tuzağa düşmeyin

T24 - Bir futbol aşığısınız ve Dünya Kupası'nı iple çekiyorsunuz! Dikkat edin, o sizin ipinizi çekmesin...



Yeni bir virüs kurbanlarının bilgisayarlarına bulaşmak için bu yıl Afrika'da oynanacak Dünya Kupası finallerini kullanıyor.



Virüslü e-posta Afrika safari organizasyonaları yapan Greenlife'dan geliyormuş gibi davranıyor. Ekinde ise PDF formatlı ve güya içinde dünyanın en prestijli futbol turnuvasının Afrika ayağıyla ilgili bilgiler var.



Virüs, Adobe Reader'ın bir açığından bilgisayarlara yerleşebiliyor. Bu açık 16 Şubat'ta yayınlanan bir yamayla giderilmişti ama yamalanmamış Acrobat Reader yüklü bilgisayarlar tehlike altında.







