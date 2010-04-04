T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu tuzağa düşmeyin

Bir futbol aşığısınız ve Dünya Kupası'nı iple çekiyorsunuz! Dikkat edin, o sizin ipinizi çekmesin...

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Bir futbol aşığısınız ve Dünya Kupası'nı iple çekiyorsunuz! Dikkat edin, o sizin ipinizi çekmesin...

Yeni bir virüs kurbanlarının bilgisayarlarına bulaşmak için bu yıl Afrika'da oynanacak Dünya Kupası finallerini kullanıyor.

Virüslü e-posta Afrika safari organizasyonaları yapan Greenlife'dan geliyormuş gibi davranıyor. Ekinde ise PDF formatlı ve güya içinde dünyanın en prestijli futbol turnuvasının Afrika ayağıyla ilgili bilgiler var.

Virüs, Adobe Reader'ın bir açığından bilgisayarlara yerleşebiliyor. Bu açık 16 Şubat'ta yayınlanan bir yamayla giderilmişti ama yamalanmamış Acrobat Reader yüklü bilgisayarlar tehlike altında.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24