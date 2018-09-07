"Bu, Türkiye'de siyasal yönetimin gösterişle ne denli bütünleştiğini gösteriyor"

Akit yazarı Ali Osman Aydın Kırşehir belediye başkanının bisiklete binmesi ve bunu personeline tavsiye etmesi hakkında bir yazı kaleme aldı. Aydın, sosyal medyada bazı kişilerin başkanın bisiklete binmesinin altında başka şeyler aradığını söyleyerek, "Bu inanmama hali, Türkiye’de siyasal yönetimin protokol kilişeleriyle, gösterişle ne denli bütünleştiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Aydın'ın "Tasarruf zamanı eğlence olur mu?" başlığıyla (7 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kırşehir’de klasik belediyecilik hizmetlerinde eksik var mıdır yok mudur, bilemem.

Ama şunu biliyorum ki “protokole, itibara!” hayati bir ehemmiyet veren bizimkisi gibi bir siyasal coğrafyada, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin yaptığı takdir edilecek bir davranış.

Başkan Bey alışılmadık bir şey yapıyor ve belediyeye giderken makam aracı yerine bisiklete binmeyi tercih ediyor. Dahası bunu personeline de tavsiye ediyor.

(İnşallah kısa süreli bir uygulama olmaz…)

Kendisinin hangi partiye mensup olduğunu bilmiyorum. Merak da etmiyorum.

Ama görmeye alışkın olmadığımız bu uygulamayı tüm belediye başkanlarının daha da önemlisi halkın örnek alması gerektiğini düşünüyorum.

Bu uygulamanın tasarruf politikalarıyla da örtüşeceği kesin…

Ama burada daha da önemli bir başka konu var.

O da başkanın bisikletli görüntülerine sosyal medyada bazı kişilerin bir türlü inanamaması ve meselenin altında başka şeyler araması.

Bu inanmama hali, Türkiye’de siyasal yönetimin protokol kilişeleriyle, gösterişle ne denli bütünleştiğini gösteriyor.

Siyasetin bu algıyı kırması gerekiyor.