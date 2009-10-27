'Bu toprak üzerinde iki millet olmaz'

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Süleyman Demirel Üniversitesinin akademik yılı açılış töreninde ilk dersi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Isparta’ya gelen Demirel’i havalimanında Isparta Valisi Ali Haydar Öner, kardeşi iş adamı Şevket Demirel, Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar karşıladı.



Üniversitenin Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2009-2010 akademik yıl açılış töreninde ilk dersi veren Demirel, 29 Ekimde Cumhuriyetin 86. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, bazı kesimlerin hala Cumhuriyeti tam olarak anlamadığını ileri sürdü.



Demirel, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğunu" dile getirerek, "Türk devleti ve Türk milleti. Türk vatandaşı. Ülkenin adı da Türkiye. Bunun hırpalanması, gevşetilmesi konusunda vatandaşımızda yaygın bir korku var. Uğrunda kan dökmüşsünüz, vatan yapmışsınız. Coğrafyayı vatan yapan üstündeki kandır. Bu vatan da kendiliğinden olmamış. Dünyaca tasdik edilmiş bir vatana sahipsiniz. Bu hakkı veren de Kurtuluş Savaşı. Savaşı yapan da Türkiye halkı. Bu halkın adı da Türk milleti" diye konuştu.



Vatandaşların değişik etnik gruplardan gelebileceğini ve değişik inançlara sahip olabileceğini belirten Demirel, "Kimsenin kimseyle problemi var mı? Sen Kürtsün, Çerkezsin, Lazsın diye bir problem var mı? Herkes birbirini kabul etmiş. İnsanlarımızın kafasına niçin yokken bir mesele konsun. Bunu çok yadırgadığımı ifade etmeliyim. Devlet birdir, millet de birdir, vatan da, bayrak da, dil de birdir. Kurulan yeni devletin özelliği bu. Tek hukukludur, tek milletlidir" dedi. "Bir toprak üzerinde iki millet olmaz, bir olur. O zaman devlet bir olacaksa, bayrak bir olacaksa kime ne vereceksiniz? Bunu soruyorum" diyen Demirel, demokrasiden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.



Demirel, bir grubun beklenti içine sokulması durumunda o grubun da beklentilerinin yerine getirilemeyeceğini, yerine getirilmeye çalışıldığında ise birilerinin karşı çıkacağını savunarak, şöyle konuştu: "Bu şekilde yaparsanız çatlatırsınız milleti. Yapılan iş doğru mu, eğri mi? Bunu tartışmayacağım, ama ne yaparsanız yapın milletin birliğini bozmayın. Her şey neticesiyle ölçülür. Eğer bu ülkede kadınlar ’oğlumu istiyorum’ diye sokağa çıkarsa veya gencecik vatan çocukları, bu ülkenin sınırlarını beklerken, kolunu, bacağını kaybetmiş, berat verilmiş, alın bu kolu, bacağı derse, o zaman bu icraatın iyi olduğunu kimse söyleyemez." Devletin bugüne kadar herkesi kucakladığını ve 60 yıl da kendisinin hizmet verdiğini dile getiren Demirel, Şanlıurfa’ya yapılan hizmetlerin Balıkesir’den Çanakkale’den daha fazla olduğunu kaydederek, "Helal olsun" dedi.

Cumhuriyeti Türk halkı sevdi

Türkiye’nin 1946 yılından sonra demokrasiyi, laikliği, çağdaşlığı bağdaştırabildiğini ifade eden Demirel, bu cumhuriyeti Türk halkının sevdiğini söyledi. Bu ülkede A’dan Z’ye her ne varsa Cumhuriyete, Atatürk’e borçlu olunduğunu belirten Demirel, "Türk milletinin yüreğinde büyük Atatürk’ün oraya koyduğu ateş yanmaya, meşale yanmaya devam ettiği sürece Türkiye’yi kimse bölemez. Kimse Türkiye’ye bir kötülük yapamaz. Biz kendi kendimize kötülük yapmadıkça... Bütün bu olanları soğukkanlılıkla takip edin. Birbirinize düşmeyin, el birliği, gönül birliği ile çalışmaya, büyümeye, zenginleşmeye, yardımlaşmaya, kucaklaşmaya devam edelim. Bahsedilen mutluluk bu" diye konuştu. Süleyman Demirel, ekonomik krize değindiği konuşmasında, "Ekonomik kriz konusunda her şey bitmiş gibi gözükmüyor, ama dünya rahatlamış gibi görünüyor. 2011-2012 yıllarında bu kriz kalkacaktır. Bu kriz yeni işsizler, yeni yoksullar ortaya çıkarmıştır, büyük zararlar ortaya koymuştur. Herkes bu krizden zararını aldı" dedi.



SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar da, Demirel’in "Benim adımın var olduğu yerde birincilik beklerim" sözü doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Törende daha sonra öğretim üyelerine teşvik ödülleri sunuldu.