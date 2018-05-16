Bu tiyatroyu bilet alarak değil, kitap vererek izlediler

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, Şehit Savcı Hakan Kılıç İlköğretim Okulu öğrencileri, Tunceli\'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz (23) anısına tiyatro sahneledi. İzleyiciler, tiyatroyu bilet alarak değil; 2 kitap getirerek izleyebildi.

Şehit Savcı Hakan Kılıç İlköğretim Okulu öğrencileri, 16 Haziran 2017 tarihinde, görev yaptığı Şanlıurfa\'dan memleketi Gümüşhane\'ye dönerken, Tunceli- Pülümür yolunda PKK\'lı teröristlerce yolu kesilip, aracı yakıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz anısına tiyatro sahneledi. Öğrencilerin tiyatrosu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Kongre Salonu\'nda izleyiciyle buluştu. Tiyatroya gelenler ise oyunu bilet alarak değil; 2 kitap getirerek izleyebildi. Evinde bulunan ya da kitapçıdan satın aldığı 2 kitapla salona gelenler, öğrencilerin Necmettin Yılmaz anısına, Doğubayazıt\'taki bir köy okulunda kütüphane açma isteğine destek oldu.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen öğretmen Büşra Başaran, yaklaşık 3 yıldır Doğubayazıt\'ta görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 5 aylık yorucu ve emek gerektiren prova süreci geçirdiklerini anlatan Başaran, şunları söyledi:

\"Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımız Merve Metin ve Fatma Nur Kocabaş\'ın yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün katkıları, öğrencilerimiz ve velilerinin gayretleriyle bu yorucu çabalarımız mutlulukla sonuçlanan bir seyir zevkine dönüştü. Oyun sonrası aldığımız olumlu tepkiler, güzel bir iş çıkardığımızı göstermiş oldu. \'1 bilet 2 kitap\' sloganıyla oyunumuza seyircimizi davet ettik. Bunun tek amacı, görev yaptığı Şanlıurfa\'dan memleketi Gümüşhane\'ye dönerken Tunceli-Pülümür kara yolunda 16 Haziran 2017\'de PKK\'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakıldıktan sonra şehit edilen meslektaşımız Necmettin Yılmaz anısına Doğubayazıt\'ın bir köy okuluna kütüphane açmak. Amacımıza kısmen ulaştık. Kitaplarımız gelmeye devam ediyor. Tek gayemiz, geleceğimiz olan bu çocukların en güzel şekilde eğitim almalarını sağlamak. Bunun tek yolunun da okumak olduğunu biliyoruz ve onlara bu prensipte eğitim vermeye çalışıyoruz. Tiyatro sanatını kitapla özdeşleştirerek, hem bir meslektaşımızın adını yaşatmak hem de pırıl pırıl bir nesil yetiştirmek adına düzenlediğimiz bu gösterimize katılarak bizleri onurlandıran davetlilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

Oyunda rol alan öğrencilerden Zeynep Rabia Kocaman ise tiyatroda görev almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, \"Necmettin öğretmenin anısına bir kütüphane kuracağız. Biz oyunumuzda bilet satmadık, sadece kitap getirilmesini istiyoruz. O kitapları da kuracağımız kütüphaneye bağışlayacağız\" dedi.

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