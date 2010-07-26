Bu tip konuları CHP cami kapısına bırakıyor

T24 -

Evren yargılanacak mı?

Sayın Demirel az konuşsun





Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, NTV'de katıldığı programda CHP'nin halkoylaması süreci başladıktan sonra gündem değiştirmek adına TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi konusunu gündeme getirdiğini ifade ederek, referandum süreci başladıktan sonra konuyu başka bir mecraya sokabilmek için bunu yaptığını söyledi.Çiçek, "Teklif kimden geldiyse evvela ne düşünüyor, ne yapmak istiyor onu bizim görmemiz lazım. Bu tip konuları CHP getiriyor cami kapısına bırakıyor, hadi ondan sonra bunu nereye yerleştirirsen yerleştir. Biz, demokratik standartların yükseltilmesiyle ilgili bir kısım yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması noktasında iyi niyetliyiz, işbirliğine varız. Bu hafta sonu telafuz edildi, onu görmemiz lazım" diye konuştu.Çiçek, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yargılanıp yargılanamayacağı sorusunu yanıtlarken, "Hukuki konudur. Zaman aşımını nereden başlatacağına bağlı. Bu tamamiyle bir yorum meselesi olacaktır, bunu yargı çözecektir, halk çözecek değil" dedi.