Bu testte ne yiyebileceğinizi öğreneceksiniz

Kilo vermek için uygulanan bir test olarak bilinse de aslında York Testi, size rahatsızlık veren besin maddesini bularak bu besinden uzak durmanızı sağlar. Bazı besinlerin hazımsılık ya da şişkinlik yapması da bu sayede engellenmiş olur.



International Hospital'dan Diyetisyen Dilem İrkin bu testi şöyle açıklıyor; "York testi bir besin duyarlılık testidir, alerji testi değildir. Besin alerjisi bağışıklık sisteminin bir tepkisi iken, besin intoleransı sindirim sisteminin tepkisidir."



York Testi nasıl uygulanır?



Parmak ucundan alınan bir miktar kan ile yapılacak olan bu test hangi besinlere ne derecede bir duyarlılığınız olduğunu saptar, belirlenen besinler tamamen ya da kısmen beslenme alışkanlığından çıkarılır.



Bu testin ne zaman yapılması gerekir?



Kişi bazı besinleri tükettikten sonra kendinde gaz, hazımsızlık gibi şikayetler hissediyorsa yapılabilir ama kesinleşmiş bir zaman süreci yoktur.



Bu test sonucunda ortaya çıkan sonuçlar kilo vermeye nasıl etki eder?



Bu yöntem bir zayıflama şekli değildir, vücudun sindirim sisteminin besinlere karşı olan tepkisini ölçen bir yöntemdir.



Bu testten sonra nasıl bir diyet programı uygulanmalıdır?



Bu test ile sindirim sisteminin duyarlılık gösterdiği besinler gruplara ayrılarak ya tamamen ya da kısmen beslenmeden çıkartılır, burada dikkat edilmesi gereken nokta bu besinleri diyetten çıkartırken, çıkartılan besin grubuna dahil bir besin öğesinden vücudu eksik bırakmamak gerekir. Bu durum uzun vade de besin öğesi yetersizliğine bağlı olarak sağlık sorunları yaratabilir.



"Bir zayıflama yöntemi değildir"



Gıda alerjisinin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?



Vücudumuz bir besinin içindeki bir maddeye genellikle bir proteine karşı savunma sistemini harekete geçirerek antikorlar oluşturabilir. Bu antikorlar “istilacı” besine karşı savaşa giriştiklerinde alerji belirtileri ortaya çıkar. En sık rastlanan besin alerjileri ceviz, badem, çilek, kabuklu deniz ürünleri, süt, yumurta, soya ürünleri ve buğday alerjileridir.



Gıda alerjisi olan bir hasta alerjisi olan besinden ömür boyu uzak durmak zorunda mıdır?



Gıda alerjinin sonuçları daha ciddi olduğundan, bir besine karşı alerji gelişmişse yaşam boyunca bu besinden uzak durmak gerekir. Az bir miktarı bile sağlık açısından ciddi sorunlar yaratabilir.



Her kilo vermek isteyen kişinin bu testi uygulaması gerekir mi?



Bu test ya da benzerleri (besin duyarlılık testleri) son zamanlarda çok fazla artmıştır, fakat hala tartışmalar devam etmektedir, özellikle vücut için gerekli bir besin öğesini beslenme alışkanlığından çıkarmak yanlış bilgilendirmelere neden olabilir. Bu nedenle bu testlerin sonucunda diyet uygularken mutlaka beslenme alışkanlığının, sağlıklı beslenme kurallarına ne kadar uyduğu göz ardı edilmemelidir, bu bir zayıflama yöntemi değildir, duyarlılık gelişen her besinin tepkisi her zaman kilo alımı şeklinde olmayabilir, gaz, ishal,baş ağrısı gibi şikayetleride geliştirebilir.



Çocuklardaki obezite sorunu için de bu test uygulanır mı?



Çocuklarda bu test sonucuna göre bir diyet yaptırmak doğru olmaz. Büyüme –gelişme döneminde yasaklanan bir besin gelişme geriliklerine neden olabilir. Çocuklarda özellikle sık rastlanana besin alerjileri için ise besin eliminasyon diyetleri uygulanır, alerji yaptığı düşünülen besinler diyetten çıkartılır ve daha sonra tek tek eklenerek hangi besini alerji yaptığı bulunur.



Çocuklarda obezite sorununun önüne geçmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, fiziksek aktiveyi arttırmak temel hedef olmalıdır.