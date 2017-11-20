Bu terasa çıkmak cesaret istiyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, Hatila Vadisi Milli Parkı\'ndaki Türkiye\'nin en yüksek cam seyir terası ziyaretçilerini ağırlıyor. 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen terasa çıkmak ise cesaret istiyor. Bazı ziyaretçiler buraya çıkıp fotoğraflar çekerken, bazıları ise çıkmaya cesaret edemeyip, yakınında bekliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nce 2016 yılında hizmete açılan ve kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi\'nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kent merkezinde 25 bin kişi yaşarken, Hatila Vadisi Milli Parkı\'nda yaptırılan Türkiye\'nin en yüksek cam seyir terası, bir yıl içinde yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

50 METREKARE CAM ALAN

Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7.5 metre genişliğe sahip. Turistlerin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelen doğa tutkunları da yaklaşık 50 metrekare genişliğindeki cam alanda eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor. Cam seyir terasının bölgede havaların ısınmasıyla birlikte yeni turizm sezonunda da yeniden ziyaretçilerinin akınına uğraması bekleniyor.

TERASA ÇIKMAK CESARET İSTİYOR

Cam seyir terasının üzerinde ziyaretçiler ilk deneyimlerinde heyecan ve tereddüt yaşarken bir süre sonra da eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor. Ziyaretçilerden Tanju Özer, \"Türkiye’nin en büyük cam seyir terasının ilimizde olduğu için mutluyuz ve gururluyuz. Burası son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Dışarıdan gelen misafirlerimizi genellikle buraya getiriyoruz. Camın üstünde durmak ürkütücü olduğu kadar bir o kadar da heyecanlı. Manzara bir harika ama bu terasa çıkmak bazıları için de cesaret istiyor\" dedi.

\'YÜKSEKLİK KORKUMU FARK ETTİM\'

Cam seyir terasını ilk kez ziyaret eden emekli öğretmen Ayşe Çetiner de çok merak ettiği için bölgeye geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"İstanbul’dan geliyoruz. Artvin\'in methini duyduk. Şavşat\'ı gezdik, en çok merak ettiğimiz yerlerden birisi de cam seyir terasıydı. İlk defa çıkıyorum, yükseklik korkumun olduğunu burada hissettim. İnanılmaz deneyimdi benim için. Bu heyecanı yaşamak için değerdi. Müthiş bir doğaya kurulmuş adrenalin ve heyecan dolu bir seyir terası olmuş.\"



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